La inaudita respuesta de la concursante de 'First Dates' que quiere morir antes de los 30

Este lunes 9 de abril volvió a surgir la polémica en el programa de Cuatro ‘First Dates’. Concretamente, en el encuentro entre Natalia, una comercial madrileña de 18 años, y Adrián, un estudiante de 19 años que se presentó como “una persona tímida a la que le gusta conocer gente”. “Yo he sido más de rollos que de relaciones”, dijo en un punto de la cita Adrián. A lo que Natalia respondió: “Yo he sido más de rollos que de relaciones”, después de haber especificado unos minutos antes que ella es una persona “sociable, extrovertida, independiente, pasota y un poco impulsiva”. Para después añadir: “no quiero a alguien que sea de derechas, porque para mí los valores van ligados a la ideología”.

Sin embargo, el punto más intenso de la conversación ha venido cuando Natalia ha afirmado lo siguiente: “Las cosas que quiero hacer ya las he hecho en mi vida. Ahora me gustaría conocer mundo y estudiar un poco más, pero por todo lo demás ya he cumplido en mi vida”.

Unos objetivos vitales muy distintos a los de Adrián, que veía su futuro siempre relacionado con “su casa, su grupo de música y su novia”. Sobre esto, Natalia volvió a las andadas y digo: “Yo es que a los 28 años me voy a morir, siempre lo he pensado. Yo no me veo llegando a los 40; moriré antes de los 30 y, si no, moriré a los 50. Pero no quiero ser una abuelita. Pienso que me va a pasar una desgracia, pero vivo feliz. No tengo ningún miedo. Lo único que me queda en la vida es viajar, pero si no yo me muero mañana y feliz”.

A la hora de decidir si había una segunda cita entre los dos, hubo opiniones contrapuestas. A Adrián, Natalia le parecía una chica “muy lista, con la que se puede hablar de muchas cosas”. Pero para ella, Adrián “no tenía tema de conversación, no somos compatibles porque le he visto muy soso”. Por lo tanto, dijo que no quería más citas.