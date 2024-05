Impulsan un proyecto transfronterizo para repensar las políticas relacionadas con el autismo

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Instituto Aragonés de Investigación Sanitaria (IISA) y Atades lideran en Aragón un proyecto transfronterizo junto con Cataluña, País Vasco, el Principado de Andorra y las regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania para construir un espacio común de investigación, cooperación y experiencias en torno a las eprsonas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Este es el objetivo del programa INTERREG POCTEFA TEA PIR, presentado este viernes en la capital aragonesa y que aúna iniciativas públicas y del tercer sector en el ámbito de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), ha informado el Gobierno autonómico.

En la presentación ha estado presentes el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, junto a Antonio Rodríguez Cosme, presidente de Atades, entidad impulsora del programa; su gerente, Félix Arrizabalaga, y la vicepresidenta, Susana Álvarez, madre de un hijo con autismo, además de varios socios de fuera de la comunidad autónoma.

El IASS tiene encomendado un proyecto enfocado al diseño de un modelo de gobernanza de políticas públicas sobre el autismo en el que el organismo autónomo aporta sus recursos a dos de las cinco líneas de acción globales.

Por un lado, va a participar en la elaboración de un estudio comparativo sobre las políticas públicas y territoriales en materia de inclusión de personas con TEA en el espacio transfronterizo de los Pirineos (línea 3) y, por otro, impulsará el diseño de una estrategia común y de un plan de acciones que tome en cuenta las necesidades y las realidades de las personas con TEA en el territorio de la Comisión Transpirenaica (CTP) (línea 5).

El objetivo fundamental es construir políticas públicas que acompañen a las personas que conviven con el autismo a lo largo de todo su ciclo vital, analizando y atendiendo sus necesidades.

En un segundo término se va a constituir una mesa de trabajo, junto a los diferentes sectores implicados --educación, sanidad, salud mental, empleo, entidades del tercer sector y sociedad en general-- a través de un proceso participativo que se lanzará desde el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón.

OBJETIVO: REVISAR POLÍTICAS

Tal y como ha explicado el gerente del IASS, Ángel Val, se trata de un proyecto de cooperación y de trabajo que pretende "revisar las políticas que se están implementando en materia de autismo en las regiones de la CTP" para diseñar "una hoja de ruta del ideal de trabajo y atención a las personas con TEA y sus familias". El programa va a desarrollarse desde este año y hasta 2026.

En concreto, por parte del sector público participan el programa el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, ARS, CD64, Universidad de Pau, Hospital Thuir, la Universidad Toulouse Jean-Jaurès y Centro de Recursos de Autismo de Nueva Aquitania.

Las entidades implicadas por parte del tercer sector son Atades, Junts per l'Autisme, Autisme Pau Béarn Pyrénées, Autea, Gautena, Federació per el autisme de Catalunya, Adapei 64, Autisme France, Sésame Autisme e ITS Pierre Bourdieu.