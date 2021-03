Implantados cocleares de Cantabria piden que las mascarillas transparentes sean "obligatorias" en la atención al público

En Cantabria hay unas 1.400 personas con pérdida auditiva incapacitante

La Asociación de Implantados Cocleares de Cantabria (AICEC) ha reclamado que las mascarillas transparentes o 'comunicativas' --como así las denomina-- sean "obligatorias" entre las personas que prestan atención al público.

Así lo ha reivindicado su presidente, Antonio Simón, durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Parlamento de Cantabria con motivo de la celebración hoy, 3 de marzo, del Día Mundial de la Audición 2021, en la que ha explicado que el coronavirus les ha afectado de una forma "fatal" a las personas con pérdida auditiva.

Y es que, según ha dicho, para ellos, las mascarillas supone una "barrera comunicativa" más a las que ya padecen. "Nos ha aislado mucho más", ha dicho Simón, que ha llamado a imitar las acciones que se están llevando a cabo comunidades como Canarias o ayuntamientos como el de Burgos para favorecer la implantación de las mascarillas transparentes y facilitar así la comprensión de las personas con dificultades auditivas.

AICEC ha repartido ya mascarillas comunicativas, con una zona transparente que permite ver los labios de quien la lleva, entre los representantes de algunas instituciones cántabras, como el Parlamento de Cantabria o el Ayuntamiento de Santander.

ROTULACIÓN CON SUBTÍTULOS EN EL PARLAMENTO

Precisamente, en la rueda de prensa Simón ha estado acompañado por el presidente del Parlamento de Cantabria, Joaquín Gómez (PSOE), que ha abogado por garantizar y facilitar desde las instituciones la mejora de la calidad de vida de las personas con pérdida de capacidad auditiva.

En este sentido, Gómez ha anunciado que el Parlamento está "ultimando administrativamente y técnicamente" la rotulación con subtítulos de los debates en la Cámara regional para facilitar la accesibilidad de las personas con dificultades auditivas. En este sentido, ha anunciado que el viernes, 5 de marzo, se cerrará el plazo de presentación de ofertas para instalar este sistema.

INFORME MUNDIAL SOBRE AUDICIÓN

El objetivo principal de la rueda de prensa ofrecida por el presidente de AICEC y la vicepresidenta de la asociación, Laura Diego, ha sido presentar en Cantabria un resumen del I Informe Mundial sobre la Audición recién elaborado por la Organización Mundial de la Salud, que indica que actualmente el 20% de personas en el mundo vive con pérdida auditiva.

Sobre los datos de Cantabria, Simón ha explicado que se desconoce con exactitud el número de personas que podrían padecer pérdida auditiva, aunque, según ha señalado, hay datos, aunque no confirmados, que las sitúan en torno a las 12.000, aunque en distintos niveles. De ellas, en aproximadamente 1.400 esta afección es "discapacitante".

El presidente y la vicepresidente de AICEC han alertado de que, además, el número de personas con pérdida auditiva en todo el mundo "está creciendo sin parar".

De hecho, la vicepresidenta de AICEC ha explicado que, según el Informe Mundial sobre la Audición que ha hecho la OMS, prevé que para 2050 se pase del 20% de afección actual al 25%.

Además, Simón ha señalado que, en muchos casos, son por "causas evitables", como, por ejemplo, oír música en exceso o no hacerlo de forma adecuada o a un correcto volumen. En este sentido, ha señalado que la Organización Mundial de la Salud recomienda no escuchar más de una hora de música al día con auriculares y a un volumen que no supere el 60% de la capacidad máxima del reproductor.

También ha aludido a un exceso de ruido, sobre todo en las ciudades (tráfico, obras...) y en determinados trabajos, como la construcción. En este sentido, ha indicado que la OMS ha señalado a España como segundo país más ruidoso del mundo.

Ante este escenario, desde AICEC han reclamado mejoras en la atención y detección a la pérdida auditiva. Así, ha indicado que el informe de la OMS pide a los gobiernos que trabajen para incrementar un 20% los cribajes auditivos tanto neonatales como en otras edades; aumentar un 20% la cantidad de adultos que tienen acceso a tecnología auditiva (audífonos e implantes cocleares) y reducir en un 20% el ruido y otras enfermedades que provocan sordera.