El impacto emocional de la covid es peor en enfermos que no ingresaron en UCI

Investigadores del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau han encontrado que los enfermos de covid que habían sido ingresados en planta o no habían requerido ingreso hospitalario han tenido un mayor impacto emocional respecto a los que habían estado en la UCI.

El estudio, que publica la revista 'PLoS One', ha comprobado también que los pacientes que habían sido ingresados en la UCI tienen más secuelas musculares y respiratorias.

Según los investigadores, los perfiles clínicos del síndrome post-COVID, es decir, de las secuelas que deja esta enfermedad después de sufrirla, son diferentes en función de si los pacientes han necesitado ingreso hospitalario, si han estado en la UCI o si han pasado la enfermedad en casa.

El estudio, liderado por la doctora del Hospital de Sant Pau Rosa Güell, especialista en rehabilitación pulmonar, ha revelado que los pacientes que presentaron una enfermedad más grave, es decir, aquellos que necesitaron pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, tienen una mayor pérdida de fuerza muscular -especialmente de los pulmones- y su capacidad de esfuerzo es inferior respecto a los pacientes menos graves.

Pero, por el contrario, los enfermos que no ingresaron en la UCI presentan más secuelas emocionales y ansiedad.

"Sorprendentemente, nos hemos encontrado con que los enfermos no ingresados, e incluso los ingresados ??en sala están peor desde el punto de vista emocional, Tienen mucha más ansiedad y depresión respecto a los ingresados ??en la UCI", ha detallado Güell.

"La explicación no la sabemos. Nuestra hipótesis es que los pacientes de la UCI recibían mucho apoyo desde el principio: del fisioterapeuta, del equipo médico, del personal de enfermería. Todos estaban muy pendientes de ellos, y es probable que hayan tenido la sensación de acompañamiento, además del efecto psicológico de haber superado algo muy grave", ha añadido la especialista.

Según Güell, "puede que este hecho les haya ayudado a reducir la ansiedad mientras que los que han estado en la sala o en casa posiblemente se han sentido más solos".

El trabajo ha comparado retrospectivamente los diferentes patrones de síntomas en relación con la gravedad de la COVID-19 aguda en pacientes visitados en la Unidad de Rehabilitación Post-COVID del Hospital de Sant Pau.

Los investigadores estudiaron diferentes medidas respiratorias, musculares, cognitivas, emocionales y de calidad de vida relacionadas con la salud en tres grupos de pacientes post-COVID: los que no habían requerido hospitalización, los que habían sido ingresados ??en una sala de hospital general, y los que habían ido a la UCI.

En concreto, analizaron datos de 178 pacientes post-COVID (91 ingresados ??en la UCI, 60 en la sala y 27 que no habían requerido ingreso) en la primera visita a la Unidad de Rehabilitación Post-COVID.

Los síntomas más frecuentes en todos los grupos fueron la fatiga (78,2%) y la disnea o dificultad respiratoria (75,4%), mientras que la fuerza muscular y la capacidad de esfuerzo fueron inferiores al grupo de la UCI.

El componente mental y el nivel de ansiedad fueron peores en los pacientes no ingresados ??en la UCI y no encontraron diferencias entre los grupos en lo que se refiere a la presión respiratoria, pero 30 de 57 pacientes con una disminución de la presión inspiratoria máxima no habían requerido ventilación mecánica.

Güell ha explicado que es habitual que los pacientes pierdan fuerza muscular después de haber sido tratados con ventilación mecánica por cualquier causa, pero en este caso han comprobado que muchos enfermos con covid-19 que no habían requerido ventilación mecánica presentaban debilidad muscular respiratoria.

"Este hallazgo nos hace pensar que, posiblemente, este efecto no es sólo por el reposo muscular que favorece la ventilación mecánica y que seguramente existe un efecto directo del virus sobre la musculatura pulmonar", ha concluido.