El impactante vídeo de unos pasajeros de tren en medio del incendio de Zamora

El incendio de Zamora sigue dejando imágenes impactantes. Una de las más sorprendentes ha ocurrido en el trayecto que realizó un tren desde Madrid hasta Ferrol el pasado domingo. Sin previo aviso y para sorpresa de los cientos de viajeros que iban a bordo, el tren se detuvo a la altura de Zamora-Sanabria debido a que el paisaje que acompañaba las vías estaba en llamas debido al incendio de esta zona. Uno de los pasajeros decidió grabar un vídeo inmortalizando el momento de tensión que vivieron algunos pasajeros y subirlo a las redes sociales. En él se pueden ver algunos rostros de incredulidad y un par se levantaron para ver si el tren podría estar en peligro.

Con este vídeo se ha denunciado por parte de muchos usuarios en Twitter de lo sucedido. La culpa se ha dirigido, principalmente, a Renfe, donde no se entiende cómo se ha podido detener el tren en esa zona y cómo no se podía saber que las llamas habían llegado hasta esa altura del trayecto. Incluso muchos usuarios de otros países como Francia o Inglaterra no podían creer lo que estaban viendo. Además, se ha cortado la vía de tren Madrid-Galicia. Aunque no haya ocurrido ningún incidente y todos los pasajeros están sanos y salvos, el susto seguro que quedará permanente en ellos pasados unos días.

Momentos de pánico en el tren Madrid-Ferrol a la altura de Zamora-Sanabria, 9:30hs. El tren continuó el trayecto tras unos minutos parado. @renfe@adif@lavozdegaliciapic.twitter.com/YXcuBXlIJQ — Francisco Seoane Pérez (@PacoSeoanePerez) July 18, 2022





Última hora: Muere un ganadero que se vio atrapado por las llamas en Zamora

El ganadero de ovino cuyo cadáver fue encontrado este lunes por la mañana en una zona de monte quemada en el incendio forestal declarado en Losacio (Zamora), en el que también ha perdido la vida un brigadista de los medios de extinción de la Junta de Castilla y León, perdió la vida cuando pastoreaba.



El ganadero, nacido en 1952 y natural de Escober de Tábara, salió a pastorear como hacía habitualmente con su rebaño el domingo por la tarde, jornada en la que se declaró el incendio, y desde entonces lo buscaba un hermano suyo preocupado porque le pudiera haber pasado algo, han confirmado a Efe fuentes municipales y de la Guardia Civil de Zamora.



El pastor se debió ver rodeado por las llamas, dada la virulencia y rapidez con la que se extendió el fuego, cuando se encontraba en un paraje situado a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Escober de Tábara.



En ese lugar fue encontrado este lunes por la mañana el cuerpo sin vida del ganadero que era buscado desde el domingo, sin que aún se haya determinado, a falta de los resultados de la autopsia si falleció por inhalación de humo, quemaduras o por otras circunstancias.



Es el segundo fallecido en ese fuego, en el que también ha perdido la vida un manguerista de una autobomba, también en el municipio de Ferreruela de Tábara al que pertenece Escober, con dos de sus compañeros que sufrieron quemaduras leves, mientras que un hombre y una mujer que fueron evacuados resultaron heridos al sufrir un accidente de tráfico en San Martín de Tábara.



Además, fuentes municipales han indicado que otro ganadero de vacuno de Sesnández se vio afectado por inhalación de humo tras evacuar su ganado para protegerlo de las llamas, trabajo que le ayudó a realizar una patrulla de la Guardia Civil.