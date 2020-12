La impactante imagen del profesor que corrigió exámenes en el hospital hasta horas antes de morir

Decía Henry Adams que el maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede decir cuando se detiene su influencia. Hay profesores que marcan por siempre a una generación de alumnos por su ejemplar forma de enseñar y sus lecciones de sabiduría. La pandemia del coronavirus ha servido, entre otras cosas, para poner en valor la docencia en España. En tiempos de confinamiento, la sociedad española ha percibido de forma clara y nítida la trascendental labor que realizan los profesores en cualquiera de los ámbitos académicos.

Alejandro Navarro es el último héroe de una profesión casi siempre poco valorada como se merece. Este profesor en una escuela de la ciudad de Del Río, en Texas (Estados Unidos), no dejó de ejercer aunque se encontraba en el hospital a punto de morir. Su hija subió una imagen a sus redes sociales donde se veía a Alejandro Navarro en la cama del hospital junto a su ordenador corrigiendo exámenes y orientando a sus alumnos.



"Los profesores dedican tantas horas extras, horas que muchos no se dan cuenta. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los profesores se preocupan por cumplir sus funciones. Agradecé a tus maestros. Si estás casado con uno, ayudales a establecer límites, si sos la hija-hijo de uno, no dejés que trabajen una vez que estén en casa. Sé amable con tus maestros", escribió la hija como homenaje de su padre.

Sandra publicó la imagen en redes sociales y sumó miles de adhesiones, mensajes y comentarios a favor de esta acción solidaria. Ingresado por sus graves problemas cardíacos, el profesor pidió permiso para tener su ordenador a mano y seguir con la interacción con sus alumnos hasta prácticamente el mismo día de su muerte. Todo un ejemplo de amor la docencia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Un joven barcelonés se declara "transespecie" y se implanta dos aletas de pez en el cráneo