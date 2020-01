Imanol Arias, sobre su supuesto fraude fiscal: "Se supone que ya está resuelto"

MADRID, 10 (CHANCE)

Imanol Arias y Ana Duato se han vuelto a reunir en la presentación de la vigésima temporada de Cuéntame. Una serie que ha crecido con la mayoría de la población española y que ya forma parte de la historia de la televisión de nuestro país. Lo cierto es que deben de existir pocas personas que no hayan visto al menos un capítulo de este espacio, porque recordemos que lleva desde el año 2001 en antena.

Hace un tiempo conocíamos la triste noticia que afectaba a Imanol Arias por un presunto fraude fiscal del que nunca quiso hablar más de la cuenta públicamente y que ahora, muestra su tranquilidad al respecto: "Se supone que ya está resuelto". El actor, con el rostro completamente más descansado, asegura que no tiene dolores de cabeza por este tema: "No, ahora ya no, en la vida cumplir sienta bien, ya he cumplido con lo que se me pedía".

Y es que si antes no quería dar demasiados detalles acerca de lo ocurrido, ahora tampoco quiere hablar en exceso porque considera que forma parte de su pasado: "Yo lo considero ya pasado, tampoco voy a estar toda la vida hablando de ello".

En cuanto a cómo ha sido trabajar con sus hijos, Imanol Arias parece estar súper contento por cómo ha sido esta experiencia: "Me quieren mucho como padre, siempre se han relacionado conmigo como hijos, cuando ellos nacieron, yo ya era actor. Es una relación que nos permite hablar mucho del trabajo y de cosas que me interesan, este es un oficio que si mis hijos salen por esta profesión no hay que machacarles, sino ayudarles y acompañarles. Yo con mis hijos disfruto mucho".

Parece ser que afronta 2020 con mucha energía y seguridad, ya que atrás quedó el 2019, en el que se ha tenido que enfrentar con algún que otro susto: "El año del cerdo suele ser un año de mucho trabajo, todo lo malo hay que niquinarlo y porque vendrán cosas muy buenas. Ha sido un año agitado, de mucho trabajo y cambios, ha sido un año importante y lo que viene es fantástico, es el año de la rata. Hay que tomarlo con mucha calma porque se van a conseguir muchas cosas".

En cuanto a su hijo Daniel, también ha querido hablar y explicar si podría seguir sus pasos en un futuro: "Yo creo que sí, pero todavía es un muy joven. Aquí no se pueden dar respuestas rotundas, pero parece que sí, está muy centrado en eso".