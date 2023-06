Imanol Arias se pronuncia sobre sus problemas con Hacienda: "Estoy contento y tranquilo"

MADRID, 26 (CHANCE)

Hace unos meses conocíamos la noticia de que Hacienda había anulado una multa de 500.000 euros a Ana Duato, reconociendo a través de una carta su error al reclamarle el pago de sus liquidaciones del IRPF de 2010 a 2012, una cantidad que la actriz ya había abonado en 2016.

Por su parte, su compañero y amigo Imanol Arias, imputado por el mismo caso y para la Fiscalía le pide 27 años de cárcel y 10 millones de multa por delitos contra la Hacienda Pública, ha reconocido al equipo de Europa Press su tranquilidad al respecto: "Estoy contento y tranquilo".

Por otro lado, el reconocido actor se ha mostrado orgulloso de que sus hijos hayan seguido sus pasos en el mundo de la interpretación. "Bueno, si ellos están contentos y es lo que han elegido, yo feliz de la vida porque la vida es eso: que todo el mundo haga lo que quiera", afirmó Arias con una sonrisa.

En un tono más reflexivo, el intérprete hizo mención al reciente fallecimiento de 'Mari Carmen y sus muñecos': "O se le recuerda ahora o dentro de poco, como a todos. No se nos recordará, es normal". Arias también compartió su perspectiva sobre la memoria colectiva, señalando la naturaleza olvidadiza de las personas: "Lo veo en los compañeros que han fallecido hace unos años. Yo creo que en esto nuestro, el legado que deja uno son los pequeños hitos que consigues en tu vida, no el recuerdo que dejas. El recuerdo desaparece inmediatamente. Además, no tiene ninguna importancia una vez que te has muerto. ¿Qué te importa lo que piensen? Excepto los tuyos".

Finalmente, Imanol Arias destacó que no es el único actor que ha logrado mantenerse en la industria durante tanto tiempo. "Desde hace cuarenta años que hemos tenido la suerte de trabajar todo el tiempo en el oficio y de retirarnos, morirnos trabajando que es lo que, si te gusta esto, generalmente apetece", concluyó el actor con una mezcla de humildad y orgullo.