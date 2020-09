Imágenes del día: la reflexión de Carmen Lomana sobre la pandemia y el éxito de Enrique Ponce en Granada

Carmen Lomana y Enrique Ponce han sido protagonistas durante las últimas en las redes sociales. A lo largo del fin de semana, nuestros políticos y famosos han compartido muchas imágenes en las redes sociales donde hemos podido también leer alguna que otra reflexión sobre el momento actual que vivimos y también por ciertos temas que tienen relación directa con la política, como es el caso del Rey. Inés Arrimadas, Nuria Roca, Roberto Leal o Anabel Alonso han sido otros famosos que también han sido protagonistas en las redes sociales y por eso a continuación procedemos a repasar sus imágenes.

El apoyo de Inés Arrimadas al Rey

La líder de Ciudadanos ha publicado la siguiente imagen en la que muestra su apoyo a Felipe VI. La foto fue tomado durante la ronda de contactos que Felipe VI tuvo con las diferentes fuerzas políticas para formar Gobierno: "Esta semana los políticos separatistas y populistas han intensificado sus ataques contra el Jefe del Estado. No soportan los símbolos nacionales ni tampoco que Felipe VI defendiera con toda firmeza la democracia española y las libertades civiles en el golpe de 2017. Yo quiero trasladarle públicamente todo mi apoyo. La monarquía parlamentaria es una de las bases de nuestro sistema constitucional, el que ha propiciado estos más de 40 años de prosperidad, paz y libertad en España. Y el Rey está desempeñando su papel institucional de un modo ejemplar desde que en 2014 accedió a la Jefatura del Estado. Quienes le atacan lo hacen para desgastar a la democracia española y al sistema de derechos y libertades que nos dimos en la Transición. Los constitucionalistas tenemos que unirnos para defender todo lo que hemos construido juntos".

El cariño de Enrique Ponce a Granada

El torero salió victorioso de la faena que tuvo lugar el pasado sábado en la ciudad andaluza. Una corrida en la que estuvo presente su pareja Ana Soria después de haber superad el miedo por ver a su pareja sobre la arena de la plaza de toros.

La pregunta de Roberto Leal

El presentador de 'Pasapalabra', Roberto Leal, ha compartido esta imagen en sus redes sociales para preguntar a todos sus seguidores si son más de verano, primavera, otoño o invierno. Si quieres responder corre a la cuenta de Instagram oficial del presentador.

La visita de Anabel Alonso

La actriz ha estado en 'MasterChef Celebrity' para visitar a sus compañeros y amigos de la nueva edición: Gonzalo Miró y Florentino Fernández. Con motivo de esta visita nos ha regalado a todos sus seguidores esta imagen.

La felicidad de Toñi Moreno

La presentadora andaluza ha publicado esta imagen para mostrar cuál eran sus planes para este domingo otoñal. Parece que todo ha pasado por estar en casa disfrutando de su bebé.

El domingo de Nuria Roca

La presentadora y colaboradora de programas como 'El Hormiguero' ha compartido esta imagen junto a sus hijos antes de comenzar el plan de fin de semana con el que han disfrutado de este domingo en familia.

La reflexión de Carmen Lomana sobre la covid-19

La colaboradora de 'Fin de Semana' ha publicado esta reflexión para mostrar su punto de vista sobre la situación en Madrid: "Ayer comenté que por primera vez veía Madrid animado, con mascarillas pero animado, mucha gente de fuera, eso me alegró, me pareció un apoyo al comercio a la Hostelería que tanto están sufriendo, no quiero más cierres ni más despidos, ni en el centro ni en los barrios. El contagio es responsabilidad individual cuidarse y cuidar a los hijos que no salgan de botellón. La contradicción es bestial. Ni un control en Barajas o en el AVE por ahorrarse gente nos llevan como borregos. Bien juntos sin distancia en absoluto. Esta es la realidad".