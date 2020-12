Illa, sobre los allegados: "Todo el mundo lo ha entendido, hay que aplicar el sentido común"

Respaldará las decisiones que adopten las comunidades autónomas sobre la apertura de las estaciones de esquí

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha opinado que "todos" entienden a qué se refiere el término 'allegado' en el Plan de Navidad ante la COVID-19 y se ha preguntado si alguien está en contra "de que personas que mantengan una relación afectiva que no sea una relación familiar clásica puedan encontrarse el día de Nochebuena y Nochevieja, estamos hablando de esto".

"Todo el mundo lo ha entendido", la sociedad "ha dado muestras de sensatez" y "hay que aplicar el sentido común y posibilitar que con las medidas acordadas, que son drásticas y estrictas, podamos celebrar la Navidad con los nuestros", ha esgrimido en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha presidido desde Zaragoza, en la sede del Ejecutivo autonómico, por vía telemática, junto con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

Illa ha añadido que ha habido algún comentario de algún consejero "diciendo de que el término había que precisarlo" y ha subrayado que el Plan de Navidad "establece que no habrá movilidad entre comunidades autónomas", salvo las excepciones habituales, a la que se añaden las reuniones con familiares y allegados para las celebraciones propias de estas fechas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, ha glosado el ministro, para puntualizar que cada comunidad autónoma "puede limitar los días" dentro de esa horquilla.

A su entender, "las medias que hemos tomado son drásticas, limitan mucho la movilidad y reducen la posibilidad de los contactos" que son los principales "vectores de transmisión" de la COVID-19 ya que a más movilidad y más contacto social "más casos, más ingresos en hospitales y en UCI y más fallecimientos" por el coronavirus SARS-CoV-2.

NO MOVERSE MÁS DE LA CUENTA

Illa ha confiado en que con las medidas acordadas "podamos celebrar la Navidad con los nuestros", "después de meses duros en los que muchas personas no han podido encontrarse con sus seres queridos", si bien "no es tiempo de moverse más de la cuenta, ni de tener contactos que excedan lo imprescindible" y ha manifestado que el mensaje "unánime" de todos los consejeros de Sanidad en la reunión de este miércoles ha sido pedir que en las Navidades "nos quedemos en casa" y "no nos movamos".

Según ha expuesto, todos ellos han hecho "énfasis" en el cumplimiento de las medidas acordadas, "más que en el endurecimiento" y ha opinado que si todo el mundo guardara las distancias de seguridad, usara mascarilla, se lavara las manos, ventilara los espacios y se hubiera descargado la APP Radar Covid "no haría falta hacer nada más", "sin descartar nada, según evolucione las cosas", ha puntulizado.

Illa ha animado a celebrar las fiesta con los grupos de convivencia habitual y, sino, con ese máximo de diez personas los días señalados, "teniendo mucho cuidado y reduciendo los contactos sociales". "Hagamos ese esfuerzo, merece la pena, porque ya han visto lo mucho que cuesta doblegar la curva y las consecuencias de algunos puentes, como el del Pilar, sin restricciones de movilidad".

El ministro ha enfatizado que si el conjunto de medidas fijadas se respeta, esto "va a ayudar a pasar estos días manteniendo las tendencias" de la curva descendente.

EVOLUCIÓN

El titular de Sanidad ha manifestado que la pandemia evoluciona en España "relativamente bien", con una incidencia acumulada en 14 días de 193,26 casos por 100.000 habitantes, situándose todas las comunidades autónomas por debajo de los 300 casos, seis con entre 150 y 200 y tres por debajo de 150.

El índice de positividad de las pruebas diagnósticas PCR es del 7,6 por ciento y "seguimos haciendo muchas", con casi 1.832 por 100.000 habitantes, lo que sitúa a España en la "banda alta de Europa, las hospitalizaciones por la COVID-19 representan el 9,1 por ciento y los ingresos en UCI el 22,9. Por su parte, las defunciones en los últimos siete días han sido 700. "Este indicador sigue bajando, pero cuesta dar la cifra", ha reconocido el ministro.

Illa ha sintetizado que los datos "evolucionan bien, pero todavía estamos muy lejos de donde tenemos que llegar", que es a 25 casos por 100.000 habitantes, según han fijado las autoridades europeas. "Queda recorrido y por eso es tan importante no bajar la guardia, especialmente los días las fiestas de Navidad, cuando la movilidad tiende a incrementarse mucho y los contactos sociales también".

El ministro ha reconocido que "no es fácil" y la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla desde hace unos meses de fatiga pandémica. "Claro que estamos cansados después de tantos meses de medidas que han alterado la cotidianidad, pero no hay otro camino", ha sentenciado.

SECTOR DE LA NIEVE

El titular de Sanidad ha expresado su compromiso de "respaldar las decisiones que adopten las comunidades autónomas" sobre la apertura de las estaciones de esquí de sus territorios. Ha recordado que el Plan de Navidad "establece limitaciones de movilidad" y, en ese marco, "cada uno tendrá que tomar sus decisiones".

Ha añadido que el esquí es un deporte individual al aire libre que, en principio, "no presenta problemas de contagio" de la COVID-19, pero sí ciertas actividades que pueden ir asociadas al concluir el fin de la jornada "y hay que tener mucho cuidado".

Illa ha recordado la decisión de otros países de Europa --de posponer la apertura de las estaciones-- y "vemos la evolución de los casos en nuestro país".