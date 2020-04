Illa reclama más unión contra la pandemia a PP, Vox y Cs y les pide que no "desinformen" con datos falsos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reclamado este miércoles en el Congreso más colaboración y unión en la lucha contra la pandemia del covid-19 a PP, Vox y Ciudadanos y les ha pedido que, en el caso de no querer colaborar en esta situación, al menos no "desinformen" con "datos falsos".

Durante la sesión de control celebrada en la Cámara baja, Illa ha reprochad la actitud de estos partidos que se han dirigido a él para cuestionarle sobre diferentes aspectos de su gestión en esta crisis sanitaria. Los 'populares' le han pedido un balance de su actuación, mientras que Vox le ha reclamado que dé el "número real de muertos" por coronavirus en España. Por su parte, Ciudadanos ha pedido explicaciones sobre la situación del material de protección a los sanitarios y para los ciudadanos que han regresado al trabajo este lunes.

Tanto la portavoz de Sanidad del PP, Cuca Gamarra, como su homólogo de Vox, Juan Luis Steegmann, han criticado que la gestión del Gobierno haya convertido al país en el que registra "el mayor número de muertos por millón de habitantes", así como el mayor número de contagios en este sentido. Además, le han recordado a Illa que España tiene también el "*récord" en cuanto al porcentaje de profesionales sanitarios contagiados.

Gamarra ha lamentad que el ministro no haya "asumido errores" en su gestión y le ha afeado que "desoyera" las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al principio de la crisis porque estaba "ocupado en su papel en las conversaciones con los independentistas" catalanes. La diputada 'popular' cree que el Ejecutivo llegó tarde a la hora de hacer acopio de material, en el cierre de fronteras o a la hora de confinar a los ciudadanos y ha criticado la labor de Illa como "mando único" en las compras que, a su juicio, ha dejado a las comunidades autónomas "desprotegidas". "La improvisación dirige sus decisiones, va sin rumbo", ha señalado Gamarra.

VOX LO ACUSA DE CONVERTIR A ESPAÑA EN UN TANATORIO

"Muchos de los datos que ha dado no son ciertos, y lo sabe", ha respondido Illa a esta intervención del PP, antes de defender que, para su departamento, "la prioridad es la salud de los ciudadanos". Así, ha indicado que cuando la OMS hizo declaró el covid19 como pandemia y envió a los países las recomendaciones al respecto, España "ya cumplía" con ellas y, en las semanas posteriores, se tomaron "medidas sin precedentes" en la historia. "Estamos venciendo al virus juntos, con unidad y lealtad", ha explicado Illa, quien ha reconocido la labor del personal sanitario y de los ciudadanos en esta crisis. "Es lo mismo que les que les ofrecemos, estemos todos a la altura", ha indicado.

El ministro también se ha dirigido a Vox para reclamar esta unión. "Y si no se quieren sumar, al menos, no desinformen", ha declarado Illa, que ha reprochado a Steegmann sus acusaciones de falta de transparencia con la cifra de fallecidos por coronavirus. Del mismo modo, ha rechazado la afirmación del portavoz de Vox cuando asegura que España tiene el mayor número de fallecidos por millón de habitantes. "España tiene una tasa de mortalidad del 10,4%, Italia, Bélgica y Reino Unido superan el 12% y Francia está por encima del 15%. Las cifras son las que son", ha indicado el ministro.

Sin embargo, Steegmann ha acusado al Gobierno de convertir al país "en un tanatorio" con "cuatro capas de cadáveres": los casos "probables" o "sospechosos" que no salen en la estadística porque no se les ha hecho el test, los ancianos fallecidos en residencia "con covid mal diagnosticado", los fallecidos "sin autopsias en regla", y las víctimas mortales que no acudieron al médico "por miedo a contagiarse". "No podemos pedirles que sean competentes, pero no nos mientan, es un insulto a los muertos y a quienes les lloran", ha declarado el diputado.

USO DE MASCARILLAS

También ha pedido mayor transparencia al Gobierno en esta sesión el portavoz parlamentario adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, en este caso sobre el protocolo en el uso de mascarillas, la realización de test masivos o la compra de pruebas de diagnóstico sin homologación. Para el 'naranja' el Gobierno está "jugando a la desinformación" y toma decisiones de forma "unilateral, sin contar con la oposición".

A la intervención de Bal, Illa ha respondido asegurando que su departamento lleva comprando material para combatir el virus "desde hace meses" centrándose en dos categorías, los sistemas de protección y los test de diagnóstico. En cuanto al uso de las mascarillas, ha indicado que se repartieron más de 10 millones de unidades entre el lunes y el martes, cuando la gente regresaba al trabajo, para aquellos que no podían usar transporte individual y no podían asegurar la distancia interpersonal de entre uno y dos metros que se recomienda en estos casos.

Este reparto, ha explicado el responsable de Sanidad, se ha decidido después de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) enviase el pasado miércoles unas nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas.