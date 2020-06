Illa lamenta no tener la complicidad con el PP que tiene con sus comunidades

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha resaltado este martes el buen trabajo que ha llevado a cabo durante la pandemia con todas las comunidades, también con las gobernadas por el PP, y ha lamentado no poder tener el mismo grado de complicidad con este partido, al que ha vuelto a tender la mano.

Ha sido en el Pleno del Senado en respuesta al senador del grupo popular Rubén Moreno, quien ha denunciado que el Gobierno ha contabilizado solo los contagiados por coronavirus a los que se les hizo una prueba PCR "y a los demás los ha despreciado".

"¿Se imaginan que hubiera pasado si no hubieran hecho test?, que no habría pandemia y no hubiera habido que tomar ninguna medida", ha dicho el senador popular, quien ha considerado que el Gobierno quiere mantener a ciegas a los ciudadanos, lo que ha calificado de "inadmisible".

Y la única razón para hacerlo, a su juicio, es que el Gobierno quiera ocultar la "desastrosa" gestión de la crisis que ha llevado a España a situarse a la cabeza en número de fallecidos por millón de habitantes.

El ministro ha explicado que los datos siguen los criterios que fijan organismos internacionales y ha precisado que el sistema de contabilización se ha ido adaptando a la evolución de la pandemia según iban recomendando los expertos.

"Vamos a seguir esforzándonos en una actitud de total transparencia para proporcionar la información lo más veraz posible a la ciudadanía, en base a los datos que nos ofrecen las autonomías", ha subrayado.

El senador ha criticado que el Gobierno tardó en adoptar medidas drásticas, autorizó actos masivos, cometió errores en la adquisición de material, no protegió a los sanitarios, ha sido arbitrario en la desescalada y se ha equivocado en contar los fallecidos y los contagiados.

Moreno, que fue secretario general de Sanidad, ha recordado que se ha enfrentado a varias crisis sanitarias, por lo que ha dicho tener cierta empatía con el ministro, una afirmación sobre la que Illa ha ironizado al asegurar: "Me ha costado verla, pero creeré que usted lo siente".

Illa ha reiterado su intención de no entrar en el ejercicio de predecir el pasado ni acertar el lunes la quiniela del domingo, sino que ha asegurado estar centrado en combatir el virus "que todavía está entre nosotros".

"Sigue la mano tendida y seguirá permanentemente tendida para cuando decidan colaborar en seguir luchando contra el virus", le ha dicho al PP.

Por su parte, el senador le ha dicho al ministro que no le pida que no sea crítico cuando se equivoca porque es su deber de oposición. "Y aunque no nos equivocamos, ustedes hicieron lo mismo con nosotros". EFE