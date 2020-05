Illa lamenta que el PP le acuse de sectarismo en la desescalada y pide no convertirla en una carrera entre CCAA

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha reprochado este martes al PP que le acuse de "sectarismo" en sus planes de desescalada, por la decisión de no aceptar el pase de la Comunidad de Madrid a la fase 1, y ha pedido que este proceso no se convierta en una "carrera" entre autonomías.

Illa ha sido interpelado en el Pleno del Senado por el portavoz de los 'populares' en esta materia en la Cámara Alta, Antonio Román, quien ha propuesto al ministro un Pacto de Estado para reforzar el sistema público sanitario tras la crisis generada por el Covid19. El PP incuye en esta iniciativa, que han llamado 'Pacto de Estado Cajal', el fortalecimiento del sistema sanitario, la protección de los profesionales sel sector, así como de los mayores y más vulnerables o una mayor inversión en I+D, entre otras medidas. A su juicio, este acuerdo permitirá lograr un "liderazgo político" que el equipo de Pedro Sánchez no ha sabido lograr en esa pandemia.

Para Román, este acuerdo es necesario después de la gestión "caótica" de la pandemia del Ejecutivo, al que ha acusado de ocultar cifras de muertes, y de anteponer "los intereses políticos e ideológicos" antes que los sanitarios. A su juicio, esto es consecuencia de la falta de una estrategia en esta materia que, según ha indicado, también se está apreciando en la desescalada.

En este sentido, ha hablado de medidas tomadas por el Ejecutivo y cambiadas a las pocas horas "por la presión de la calle o de los medios de comunicación". "Si aplicaran el criterio científico, habría confinamiento total, alta inminidad social y test masivos", ha indicado Román, antes de criticar también las medidas de desconfinamiento, que a su juicio, deberían haberse producido por edades o por segmentos de personas que pueden teletrabajar o no, entre otros.

Para el portavoz del PP, los criterios políticos que sigue el Gobierno en esta pandemia son los motivos por los que no publican la lista de expertos o los informes con los que podría "rebatir" los "sectarismos" que, a su juicio, comete conla Comunidad de Madrid. En este sentido, el senador ha dudado sobre los criterios que Sanidad ha aplicado a esta autonomía, con respecto a otras.

ILLA DEFIENDE SU GESTIÓN

A Illa le ha molestado especialmente este comentario y así se lo ha hecho saber al senado durante su tiempo de réplica. Illa ha señalado que los cambios de fase por territorios se hacen en diálogo con las comunidades autónomas y basándose en criterios científicos y, en el caso de la Comunidad de Madrid, según ha apuntado, los expertos decidieron, ante los datos recogidos en la autonomía, que por "prudencia", "cautela" y "seguridad", se mantuviera en la fase cero durante una semana más.

"¿Cree usted que el ministro tiene interés en prolongar el confinamiento de alguna comunidad autónoma?", ha preguntado el ministro, para recordar al senado que de su boca "no habrá oido jamás un reproche a ninguna comunidad autónoma" en el periodo de la pandemia. Del mismo modo, ha indicado que existen informes técnicos avalando la decisión de su departamento sobre la Comunidad de Madrid y que aquellas comunidades que lo soliciten, los obtienne por parte del Gobierno.

En este sentido, ha explicado que los informes no se hacen públicos de forma generalizada hasta que todos los territorios cambien de fase porque, el objetivo es "evitar carreras" por parte de los Ejecutivo regionales y ha pedido a estos que ayuden a que el proceso no sea así. "No llevaría a nada bueno", ha señalado.

El responsable de Sanidad, también se ha defendido de las acusaciones sobre su gestión de la pandemia, apuntando que fue el país que puso antes las medidas restrictivas, así como la transparencia de su equipo que, según ha apuntado, realiza ruedas de prensa diarias y comparecencias semanales en el Congreso, adenás de publicar todos los datos que reciben de las comunidades autónomas sobre fallecidos, nuevos contagios o test realizados, desglosados.

"UNA CURA DE HUMILDAD"

Al respecto, ha apuntado que los datos determinan que España realiza unos 40.000 test PCR diarios, y que en total ha realizado más de dos millones entre la población y un millón de pruebas rápidas de diagnóstico. Además, ha apuntado que el plan de desescalada está realizado, además de por criterios técnicos, con los informes que les hicieron llegaro los gobiernos regionales y que, según han explicado, coincidían en un 80% en sus puntos.

Para Illa, esta pamdemia "ha sido una cura de humildad para todo el mundo" y apunta que se han tenido que guiar por científicos "que han trabajado contra reloj sin conocer toda la información" de esta crisis. De ahí, asegura, que sus decisiones se hayan ido adoptando en torno a las evidencias que estos expertos han ido hallando en sus estudios. "Escuchar es sano", ha declarado dirigiéndose al PP, para indicar que su departamento está "aprendiendo cada día" de los expertos que, según ha apuntado "son funcionarios del ministerio", que, en algunos casos, "fueron nombrados" por el Gobiero del PP y, según Ill, "con buen criterio".

Finalmente, el ministro de Sanidad se ha mostrado de acuerdo en llegar a un Pacto de Estado por la Sanidad y ha recordado que así se pretende en la Comisión de Reconstrucción que el Ejecutivo ha solicitado crear en el Congreso. Entre sus principales objetivos en este sector está reforzar la financiación del Sistema Público de Salud a recursos equivalentes a 7% del PIB; reforzar los mecanismos de Salud Pública desplegando la Ley de 2011; impulsar la atencion primaria y su labor de prevención; mejorar la digitalización del sistema sanitario; o preparar el sistema para posibles rebrotes.