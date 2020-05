Illa insiste en que pase de fase no es una evaluación de la gestión sanitaria

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido este jueves en que el progreso de los territorios de fase en la desescalada no supone, "en ningún caso, una evaluación de la gestión sanitaria" que han hecho las comunidades autónomas de la pandemia de coronavirus.

Lo ha dicho el ministro en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que ha afirmado que, aunque se haya trabajado muy bien, hay circunstancias y criterios que desde el punto de vista sanitario se deben tener en cuenta para evolucionar en la desescalada, como son los datos epidemiológicos, la movilidad y la preparación de las capacidades sanitarias.

En este sentido, ha indicado que la capacidad de detección de nuevos casos o su aislamiento "es esencial", junto a otros aspectos socioeconómicos.

Todo ello debe ser analizado, ha dicho el ministro, desde un punto de vista global y "no solo mirando una única parte de la fotografía, cogiendo uno u otro indicador de forma aislada".

"Quedarse con esto es simplificar una realidad mucho más compleja y que requiere una mirada amplia, de conjunto, en cada caso", ha considerado el titular de Sanidad.

Y ha querido subrayar algo "muy importante" y es que "el progreso de una fase a otra no supone, en ningún caso, una evaluación de la gestión sanitaria que han hecho las comunidades", cuyo trabajo, ha añadido, no se cansará de reconocer.

A su juicio, no hay que reducir este proceso a una competición o "hablar de aprobados y suspensos", porque supondría "perder la perspectiva": "Esto no va de quién llega antes, sino de hacer las cosas bien para no dar pasos en falso que nos hagan retroceder a todos".

Ha querido hacer hincapié en este punto, porque, si bien "parece algo de sentido común, a veces se pierde de vista".

Ha recordado que las comunidades presentaría esta semana sus nuevas propuestas para los territorios que no habían pasado a la fase 1 y ha informado de que ayer comenzaron las primeras reuniones bilaterales entre Sanidad y las autonomías.

"Se está estudiando, compartiendo y analizando toda la documentación y a lo largo del día de hoy, cuando finalice esta comparecencia, continuaremos con las reuniones", ha explicado Illa, quien ha recalcado que la voluntad del ministerio "ha sido y seguirá siendo actuar con la máxima transparencia".