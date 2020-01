Illa confía en aprobar la ley de eutanasia por el respaldo de la "amplia mayoría" de la sociedad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha mostrado este lunes su confianza en aprobar a lo largo de esta legislatura la ley de eutanasia debido, entre otros factores, al respaldo que cuenta con la "amplia mayoría" de la sociedad.

En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Illa no ha querido entrar a valorar las críticas que los sectores más conservadores realizan al respecto, asegurando que durante la tramitación de la normativa en el Congreso de los Diputados se verán las "distintas opciones que hay".

Desde 2018 el PSOE ha intentado regular esta práctica en España. Ese año presentó ante el Pleno del Congreso un texto muy similar a este, sólo ha sufrido en este tiempo algún cambio técnico, que fue tomado en consideración por la Cámara, con el único voto en contra del PP. Su tramitación no se llegó a completar por la disolución de las Cortes con la convocatoria de elecciones de abril de 2019.

Precisamente, el pasado viernes los socialistas volvieron a registrar en el Congreso su primer paquete de iniciativas de la legislatura, entre las que incluyó la ley que legaliza la eutanasia en el país, incluyendo esta práctica en la cartera del Servicio Nacional de Salud (SNS).

Esta ley, según explica el texto, será de aplicación a "toda persona mayor de edad y en plena capacidad de obrar y decidir" que pueda "solicitar y recibir dicha ayuda", siempre que lo haga "de forma autónoma, consciente e informada", y que se encuentre "en los supuestos de enfermedad grave e incurable o de enfermedad grave, crónica causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables".

Será el propio enfermo quien deba solicitar la eutanasia a su médico y este deberá informarle debidamente del proceso que ha de seguir. Además de la de su facultativo, el paciente deberá contar con una segunda opinión y su petición pasará por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, como responsables de las competencias en materia sanitaria. Este procedimiento no podrá durar más de 32 días. La normativa regula, además, la labor de los médicos ante estos casos y permite que los profesionales que así lo deseen puedan apelar a la objeción de conciencia para no practicar la eutanasia.

"Hay un apoyo muy amplio en la sociedad. No me quiero anticipar sobre ningún aspecto en concreto hasta que la ley no esté vigente y no se haya podido discutir en el Congreso, que es donde procede tomar acuerdos al respecto", ha aseverado el ministro de Sanidad, para insistir en que la ley deberá ofrecer "todas" las garantías a aquellas personas que quieran hacer uso de la misma. "Me parece que hay una mayoría transversal en favor de una regulación que ofrezca garantías a aquellas personas que decidan anticipar su muerte por razones diversas", ha puntualizado.

Finalmente, el ministro de Sanidad ha recordado que una de las "primeras prioridades" del Gobierno es "ampliar y garantizar" los derechos sanitarios de la ciudadanía, para lo cual quiere "blindar" el Sistema Nacional de Salud para evitar que haya "retrocesos" en el mismo y ampliar la asistencia bucodental. "Estas son una de las prioridades que vamos a tener y que voy a detallar cuando comparezca en el Congreso y en el Senado como ya he solicitado", ha zanjado.