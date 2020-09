Illa asegura que el Gobierno evaluará su gestión pero que ahora "es el momento del combate" contra el virus

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que el Gobierno va a realizar una evaluación sobre la gestión que "todos" han hecho sobre el coronavirus, pero ha señalado que ahora "es el momento del combate" contra el virus.

Illa se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal Francés, quien le ha pedido su valoración de la gestión realizada en la segunda ola de la pandemia del Covid-19.

Y es que, tal y como le ha reprochado Bal Francés al ministro, España ha sido el primer país de la Unión Europea en superar el medio millón de contagios, nueve de las diez regiones europeas más contagiadas son españolas y en el 'Top 10' mundial es el "único país" de Europa que ha entrado en el ranking.

Asimismo, el diputado de Ciudadanos ha destacado la necesidad de que en la segunda ola no se repitan los "errores" cometidos en la primera ola, por lo que ha pedido, al igual que lo han hecho una veintena de reputados científicos españoles, la realización de una evaluación independiente.

De hecho, Bal Francés ha comentado que su grupo parlamentario va a llevar al Congreso la iniciativa para que se lleve a cabo dicha evaluación por parte de un comité de expertos "con nombre y apellidos", nombrado por el Estado y las comunidades autónomas "alejado de partidismos".

El objetivo, según ha explicado, no es sólo para "detectar errores", sino también la "senda del acierto y del éxito". "No para buscar culpables, sino para encontrar soluciones sin colores políticos, para evitar esa temida tercera ola", ha apostillado el diputado de Ciudadanos, para avisar al ministro de que gestionar "no es hacer una rueda de prensa diciendo que las comunidades pidan el estado de alarma", y exigirle "que se implique".

Ante todo ello, Illa le ha asegurado que el Gobierno realizará "en el momento oportuno" la evaluación de la gestión, si bien ha matizado que antes hay que ver "cuándo, cómo y quién" la realizará y que ahora es el momento de combatir al virus.

"Ahora es el momento del combate contra el virus y debemos estar todos juntos. El Gobierno siempre ha estado implicado pero respetando el marco competencial. Lo importante ahora es luchar todos juntos para volver a doblegar la curva de contagios en Madrid y en toda España", ha zanjado Illa.