Illa advierte: "Ojo a posibles rebrotes"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido hoy sobre la posibilidad de que se produzcan rebrotes del coronavirus, por eso ha dicho que hay que estar preparados ante esa posibilidad, algo en lo que se fundamenta el plan de desescalada.

"Ojo a posibles rebrotes porque en todos los países en los que ha habido una transición ha habido algún episodio" de ese tipo, ha dicho Illa durante su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que ha querido dejar claro la importancia de ser prudentes en la puesta en marcha del plan.

"No voy a ser prudente sino lo siguiente en avanzar en las etapas", ha subrayado el ministro de Sanidad.

Illa ha explicado que no hay evidencia científica sobre el efecto del calor en la propagación del virus, pero ha reconocido que las comunidades más cálidas son las que han tenido mejor evolución de la pandemia.

No obstante, ha deseado que "ojalá" el calor ayude en el proceso de transición, pero ha insistido en que "hay que estar preparados para un rebrote".

El plan de desescalada -ha dicho- se fundamenta en la premisa de que no hay tratamiento ni vacuna, por lo que puede haber un rebrote y hay que estar preparados".

Por ello, ha pedido trasladar un mensaje de prudencia a la ciudadanía y ha pedido el esfuerzo de todos "para evitar una carrera pública para ver quién desescalada más rápido, porque no llegará antes el que corra más deprisa, sino el que vaya al ritmo más adecuado y no tropiece".

Illa ha incidido en que no vamos a volver a la normalidad hasta que no haya vacuna o tratamiento, por lo que ha dicho que va a seguir hablando de "nueva normalidad" y ha advertido de que cuando acabe la fase de transición "no podemos relacionarnos como lo hemos hecho antes". EFE