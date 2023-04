Ikea premia cinco proyectos para reducir el desperdicio de alimentos mediante aprendizaje automático

Ikea ha premiado cinco proyectos que ofrecen distintas soluciones que ayudarían a la compañía a reducir el desperdicio alimentario de las áreas de restauración de sus tiendas aplicando modelos de 'machine learning' o aprendizaje automático.

Estos galardones se han concedido en la primera edición del 'Datafest Spain', un hackatón de datos organizado por Ingka Digital Spain, uno de los seis 'hubs digitales que Ikea tiene en todo el mundo, en colaboración con el Instituto de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra, según ha informado la empresa en una nota de prensa.

Según Ikea, el objetivo de este hackatón --un evento colaborativo en el que los participantes trabajan juntos en proyectos de 'software' y tecnología-- es reforzar su apuesta por la innovación digital y el talento español en el ámbito de los datos.

Los cinco proyectos premiados desarrollaron distintos modelos de aprendizaje automático para entender, predecir y reducir el desperdicio alimentario por parte de Ikea, en línea con el compromiso de la compañía sueca "con la sostenibilidad, la conciencia de costes y el liderazgo desde el ejemplo", según se explica en la nota.

DETECTAR TALENTO DIGITAL

Entre las soluciones expuestas, se propusieron modelos para la detección de anomalías, predicción de series temporales, 'clustering' (agrupamiento de conjuntos de datos similares) y modelos que permiten medir el impacto económico y en el medio ambiente de las distintas estrategias planteadas.

El jurado, formado por ocho personas --miembros de la Universidad de Navarra, de Ingka Digital y de Ikea en España--, valoró principalmente cinco criterios en los proyectos presentados: el mejor en la apuesta por los datos, el mejor en 'insights' (comprender las claves de los datos), el mejor en predicciones, el mejor en visualizaciones y el mejor en uso de datos externos.

Los equipos ganadores en cada una de las cinco categorías son HIDB ('Best D&A Use Case'), Los coyotes de Córdoba ('Best Insights'); Team Turing ('Best Predictions'); Datawolves ('Best Visualizations') y Hashing ('Best Use of External Data').

Los participantes en el evento, que tiene como uno de sus principales fines detectar talento, ampliarán sus posibilidades de optar a los puestos de trabajo que surjan dentro del área digital del grupo, que actualmente está buscando los mejores perfiles digitales.

Esta primera edición del 'datathon' ha reunido a más de 120 candidatos que, del 14 al 16 de abril, trabajaron en la sede de Ingka Digital Spain en San Sebastián de los Reyes (Madrid) para resolver los retos planteados usando técnicas de 'machine learning', visualización y análisis de datos basándose en los datos de dos tiendas de Ikea de Madrid y Barcelona.

Los participantes, provenientes de más de 20 universidades españolas y extranjeras, así como de otros centros formativos, podían elegir entre dos desafíos principales en forma de dos 'datatest', uno enfocado en reducir el desperdicio alimentario de las áreas de restauración de las tiendas de Ikea, y otro, dirigido a calcular el número de visitantes de las tiendas.

IMPORTANCIA DE IKEA ESPAÑA EN MATERIA DIGITAL Y DE INNOVACIÓN

Matías Ávila, científico de datos de Ingka Digital, ha afirmado que en Ikea trabajan a diario con los datos y su análisis para mejorar y crear nuevas soluciones que respondan a las necesidades de los clientes.

"Gracias al 'Datafest' hemos podido visibilizar ese potencial. Estamos entusiasmados con su acogida, ha sido maravilloso ver tanto talento, especialmente joven, trabajando en equipo en torno al dato. Los proyectos tienen mucho nivel y confirman que en España contamos con una cantera estupenda de expertos", ha señalado.

La compañía de muebles y decoración ha destacado el papel destacado que tiene Ikea en España dentro del Grupo Ingka en materia digital y de innovación. De hecho, en 2021 se eligió Madrid para abrir Ingka Digital Spain, uno de los seis 'hubs' digitales mundiales donde se exploran y desarrollan soluciones que ayudan a incrementar la capacidad digital del grupo.

En concreto, el 'hub' madrileño, que pertenece al grupo y es independiente del propio equipo de Digital de Ikea España, está enfocado principalmente en desarrollar soluciones para las áreas de Ikea Business (empresas), Ikea Food (alimentación) y Customer Experience (experiencia de cliente), donde trabajan equipos de producto, diseño, ingeniería y dato.

Recientemente se anunció también la puesta en marcha en España del eXperience Lab, el primer y único laboratorio de pruebas digital de Ikea a nivel global, instalado en la tienda de Ikea en Alcorcón (Madrid) e impulsado conjuntamente por Ikea España e Ingka Digital Spain. Con una inversión cercana al medio millón de euros, desde este espacio se pretende cocrear nuevas soluciones 'phygital' (digitales y físicas) de forma conjunta con clientes y empleados.