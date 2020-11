Igualdad reconoce que "no se ha avanzado" en derechos de las empleadas del hogar, pero mantiene su compromiso

El PP cree que estos PGE llevarán a España a la ruina económica y Vox los califica de "delirios ideológicos"

La secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, ha reconocido este viernes que "no se ha avanzado" en la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos laborales de las empleadas del hogar, aunque ha indicado que el Ejecutivo mantiene su compromiso en esta materia.

Vera ha comparecido en la comisión del ramo del Congreso, en donde ha explicado las partidas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que corresponden a su departamento.

En su intervención, ha celebrado el aumento en las cuantías registrado para el año que viene y ha puesto en valor los diferentes programas, sobre corresponsabilidad, cuidados o violencia de género, que el departamento quiere poner en marcha con sus partidas. Además, ha señalado que la Ley de Igualdad de Trato está "muy terminada".

La secretaria de Estado también ha explicado a la comisión que en materia de trabajadoras domésticas "no se ha avanzado" y está "pendiente" de llevar a cabo. No obstante, es uno de los puntos, tal y como ha señalado, recogido en el acuerdo de Gobierno entre Unidas Podemos y PSOE.

"DIFICULTADES" EN LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO

Vera ha señalado que los "ministerios competentes" en esta materia, como Trabajo, están "trabajando y desarrollando" medidas para conseguir mejorar la situación de este colectivo, porque "es un compromiso" y "será una realidad".

También ha indicado que la "intención" del Gobierno es mantener el subsidio por desempleo a las trabajadoras del hogar. Vera ha reconocido también "dificultades" en este sentido y que ha habido mujeres que "han tenido problemas" para recibirlo. "Decirles que hay ministerios esforzándose para que eso deje de pasar y se le ponga rápida solución", ha indicado.

La secretaria de Estado respondía así a una preguntar realizada durante la sesión por la portavoz de Ciudadanos en materia de Igualdad, Sara Giménez.

La diputada, que ha tendido la mano al Ejecutivo en materia de igualdad y corresponsabilidad, también se ha interesado por la participación de las comunidades autónomas en el plan de cuidados anunciado por el Ministerio. "Se detallará con las comunidades autónomas", ha confirmado Vera, para indicar que, a pesar de la "diversidad de gobiernos" autonómicos existentes, "todos ellos jan tratado la conciliación y los cuidados".

CUENTAS QUE SON "DELIRIOS IDEOLÓGICOS"

Muy diferente ha sido la intervención de PP y Vox, que se han mostrado muy críticos con las cuentas presentadas por el Ejecutivo. Los 'populares' creen que los PGE del Gobierno son "ajenos a los intereses" de la ciudadanía y que "llevarán a la ruina económica y social" al país. En este sentido, han defendido sus políticas de años anteriores cuando, según han asegurado, el crecimiento del empleo de las mujeres fue el que más creció en Europa.

Los de Santiago Abascal, por su parte, creen que el Ejecutivo se está "gastando el dinero de los españoles en sus delirios ideológicos", usándolo para estudios informes, convenciones y premios que inciden "en el enfrentamiento entre hombres y mujeres". A su juicio, son unos PGE "injustos" porque "van dirigidos a las mujeres" y consideran que los planes de corresponsabilidad no permiten que la mujer "pueda elegir" sus prioridades. "El Estado no tiene por qué generar las prioridades que las mujeres tienen", han criticado.

Tanto la portavoz del PP en esta comisión, María Auxiliadora Pérez, como su homóloga de Vox, Lourdes Méndez, han criticado lo que consideran un exceso de cargos públicos en el Ministerio de Igualdad y han pedido a Vera explicaciones sobre ello.

La secretaria de Estado ha explicado, en este sentido, que Igualdad tiene los mismos cargos que cualquier otros ministerio y, dirigiéndose a Vox les ha reprochado que "no les interesa cuánto cobran" los miembros del equipo, "que está establecido por ley", sino que les atacan "por lo que representan".

VIOLENCIA POLÍTICA

"No terminan de aceptar que lo que defienden es formar parte de una minoría que rechaza todos los derechos que las mujeres hemos conquistado a lo largo de los años", ha indicado la secretaria de Estado, para añadir que las 38 asesinadas por violencia de género en 2020 "no es algo que haya querido Dios", o que no es "casualidad" el "miedo" de las mujeres que vuelven a casa de noche y van "haciendo ruiditos con el llavero" o tienen que mandar "un mensaje diciendo que han llegado bien".

"¿Esto le pasa continuamente al resto de la población? ¿De verdad me lo dicen?", le ha preguntado a Méndez.

Vera ha lamentado, además, que Méndez haya usado "información manipulada" en su intervención y que "desde posiciones políticas se esté alentando" la realización de "violencia política", "acoso" y "violencia moral" contra los miembros del Ministerio. Estas declaraciones han generado las protestas de la diputada de Vox durante la comisión.