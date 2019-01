Igualdad pide "romper el silencio" contra la violencia de género ya que el 70% de las asesinadas no denunciaron nunca

PP y Podemos advierten de que faltan por concretar 35 millones para el Pacto contra la Violencia de Género de los 80 que corresponden al Estado

La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, ha pedido una reflexión y "romper el silencio" en torno al delito de la violencia de género, al tiempo que ha recordado que el 70% de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas no habían denunciado nunca a su agresor.

Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para explicar las partidas de su departamento en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019 que el Gobierno ha remitido ya a la Cámara Baja.

En esta línea, ha detallado uno de los eje presupuestarios de su organismo, basado en la "ruptura de silencio y sensibilización" contra el delito de violencia de género. "Un alto porcentaje, el 70% de las mujeres que son agredidas, no han interpuesto denuncia, ni su entorno ni terceros, pese a ser un delito público", ha argumentado.

En esta línea, ha defendido la necesidad de fomentar acciones de prevención así como el desarrollo de medidas con "más impacto" social" y que, entre otras cosas, permita llegar a los más jóvenes, una colectivo que, según ha explicado Llop, a su departamento le "preocupa" especialmente.

Precisamente la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género está recabando datos sobre el último crimen de una joven menor de edad en Reus (Tarragona). De confirmarse este caso, las asesinadas por violencia de género ascenderían a 6 en lo que va de 2019 y a 980 desde 2013.

"Esto no se puede ni negar ni ocultar por mucho que algunos se empeñen", ha destacado, para después afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez "no va a dar ni una paso atrás" ni a "ocultar" la violencia machista. "No vamos a utilizar la violencia de género con otro fin que no sea una política de Estado", ha apostillado.

7,5 MILLONES EN CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

La delegada del Gobierno ha explicado que, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de la denuncia, se destinará 7,5 millones para campañas de información y sensibilización. De esa cuantía, también se destinará una parte a un proyecto 'big data' para que se produzca una mejora del seguimiento estadístico del fenómeno.

Según ha argumentado Llop, esto ayudará a crea una información "muy valiosa" y a tener en cuenta a la hora de planificar campañas comunicativas y de concienciación social. Asimismo, ha reivindicado la educación como "vacuna contra cualquier tipo de violencia".

El proyecto de ley de ha consignado una subida en las partidas de igualdad que se ve reflejado en el 15,16% de subida en los presupuestos de la Delegación del Gobierno, según ha recalcado Llop, quien defendido la necesidad de mejorar la respuesta institucional a las víctimas de la violencia de género y mejorando coordinación.

"Es la mayor cantidad presupuestaria para la Delegación desde su creación en 2004 y hay un incremento de 6 millones con respecto al ejercicio anterior", sostiene. Llop, que el inicio de su intervención ha pedido "dejar atrás" las diferencias ideológicas en la lucha contra la violencia de género, ha declarado que los presupuestos son "respetuosos" con el pacto de Estado contra la Violencia de Género rubricado por el Parlamento en 2017.

PACTO DE ESTADO

Desde el PP y Unidos Podemos, han pedido explicaciones Llop ante la falta de 35 millones consignados a partidas relacionadas con violencia de género. El pacto de Estado contempla 200 millones (80 correspondientes al Estado, 100 a las comunidades autónomas y 20 a los ayuntamientos), si bien la partida para los municipios el Ejecutivo la ha aumentado con 20 millones más.

"Faltan 35 millones de los 80 millones del Estado, que deben ser partidas finalistas", ha sentenciado la diputada de Unidos Podemos Ángela Rodríguez, recalcando que hay partidas que no están específicamente destinadas a la lucha contra la violencia machista. "Se cumple parcialmente el compromiso presupuestario", ha incidido.

Desde el PP también han reprochado al Gobierno que "quedan 35 millones a destinar" en los distintos Ministerios, al tiempo que han exigido las fichas técnicas de seguimiento del Pacto de Estado.

En respuesta, Llop ha aseverado que, al llegar a su departamento, estas fichas se hacían de forma "casi artesanal" y no había esclarecidos indicadores para hacer el seguimiento del pacto de Estado. Así, ha asegurado que está trabajando en este asunto.

Respecto a las críticas por las falta de concreción en el destino de 35 millones para la financiación de dicho pacto, ha apuntado que "tal y como esta hoy en día" estructurado el proyecto de presupuestos "es muy difícil identificar la cuantía exacta a violencia de género". "En la Delegación del Gobierno está clara, pero hay otras partidas genéricas, por ejemplo 'formación' que no se puede determinar que partida está destinada a materia de violencia de género", ha explicado.

Tras percatarse de esto, el Gobierno ha creado una comisión interministerial de presupuestos con perspectiva de género para tratar de concretar estos aspectos, según ha señalado Llop.

CREACIÓN DEL MINISTERIO DE IGUALDAD

Previamente, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha intervenido también en la Comisión para dar cuenta de las partidas de su departamento en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, donde ha defendido la creación de un Ministerio destinado a igualdad.

"Yo propuse el Ministerio de Igualdad porque el Ministerio de Trabajo ya tenía muchas competencias como dependencia o migración, demasiadas", ha dicho respondiendo a la diputada de Unidos Podemos Sofía Fernández Castañón que había criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga una cartera independiente dedicada a igualdad, ya que está ligada a Vicepresidencia.

Para Murillo, la existencia de un Ministerio de Igualdad era necesario "para sentarse en el Consejo de Ministros y tener una cartera propia para recoger una agenda política solvente", aunque ha asegurado que es un trabajo que realiza la vicepresidenta, Carmen Calvo.

"Ahora la tenemos porque la propia vicepresidenta está pidiendo en las reuniones con los secretarios de Estado permanentemente medidas, que todos los ministerios se involucren, y de hecho se han involucrado", ha expuesto, aunque ha reconocido que Calvo "tiene una carga enorme" por su acumulación de competencias.