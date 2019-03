Igualdad estudiará "otras formas" de llegar a maltratadas que no denuncian

VIOLENCIA MACHISTA

La consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz, ha reconocido que "algo falla en los sistemas y el protocolo, no estamos llegando a las mujeres" que no denuncian previamente malos tratos, por lo que ha anunciado que tendrán que "articular otras formas y recursos" que van a analizar desde su departamento.,En un comunicado de condena al asesinato machista de una mujer en Estepona (Málaga), Ruiz ha mostrado su "preocupación" porque no hubiera denuncias previas a la muerte de