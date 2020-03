Igualdad asegura que atención a víctimas violencia machista funciona al 100 %

El Ministerio de Igualdad ha asegurado este lunes que los servicios estatales de atención a víctimas de violencia machista funcionan al cien por cien, a pesar de la crisis del coronavirus.

Con ese fin se han modificado los contratos de las empresas prestadoras del servicio de atención telefónica 016 y de la encargada de gestionar las pulseras telemáticas de control de agresores para que puedan teletrabajar las profesionales que atienden a las víctimas, según fuentes de Igualdad.

El Ministerio ha solicitado a las comunidades y ciudades autónomas el listado de los servicios presenciales y no presenciales para víctimas de violencia de género que permanecen operativos durante la crisis sanitaria para que el 016 no derive a ninguna mujer a un centro que no esté activo.

Los distintos territorios tendrán que informar a Igualdad antes del mediodía del martes.

Las mismas fuentes han adelantado que el Ministerio ultima medidas para reforzar la protección de las víctimas de malos tratos ante la permanencia en el domicilio debido a las medidas impuestas como consecuencia del estado de alarma por el coronavirus.