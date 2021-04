Iglesias no quiere posponer la reforma fiscal porque "lo del impuesto de Patrimonio y Sucesiones no tiene nombre"

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha asegurado que una reforma fiscal en la región "no se puede posponer", como plantea en caso de gobernar el aspirante socialista, Ángel Gabilondo, porque "lo que hay con el impuesto de Patrimonio y Sucesiones no tiene nombre".

Así lo ha manifestado tras una reunión con representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), en la que ha participado también los miembros de su lista Isa Serra, Alejandra Jacinto y Serigne Mbaye. Por su parte, los líderes vecinales han compartido con Unidas Podemos sus principales reivindicaciones y propuestas en materia de educación, sanidad, vivienda y cuidados entre otras.

Durante una alocución enviada a los medios, Iglesias ha señalado que no quiere generar polémicas con otros candidatos de partidos de izquierdas y "no quiere una campaña de codazos" con ellos, pero ve necesario abordar la reforma fiscal de la región en caso de gobernar ante la "ante la dinámica de desobediencia a la Constitución" en esta materia por parte de los gobiernos del PP. Gabilondo ya afirmó que no tocaría los impuestos en los próximos dos años en caso de gobernar.

En este punto, el secretario general de Podemos ha esbozado fijar un límite a estos impuestos a partir de un millón de euros con exención de la primera vivienda, "hasta medio millón o el negocio particular o terminar con el sistema de bonificaciones", sin más detalle.

El exvicepresidente del Gobierno de España cree además que el sistema tributario madrileño "genera una situación absurda con otros territorios y deja a la Comunidad de Madrid in muchos recursos que son imprescindibles para que funcionen los recursos públicos". "No se puede posponer, es un tema central. Ahí necesitamos que los barrios y vecinos juguéis un papel", apelando así al movimiento vecinal.

"ES MUY DIFÍCIL NEGOCIAR UN PROGRAMA DE GOBIERNO Y TAMBIÉN QUE SE CUMPLA"

Si finalmente consiguen un gobierno de coalición de izquierdas la próxima legislatura en Madrid, Pablo Iglesias ha advertido que entonces la negociación "no será fácil", recordando lo que ha ocurrido cuando llegaron al Gobierno central.

"Ya fue muy difícil negociar un programa de gobierno y está siendo enormemente difícil que se cumpla, pero se han producido avances notables y hay una oportunidad en la Comunidad de Madrid para poder entrar en los que yo sentía una muchísima impotencia, porque yo lo que hacía (como ministro de Derechos Sociales) era repartir fondos a las comunidades y en el caso de Madrid ya sabéis que hacían en esos fondos", ha dicho a los representantes de la FRAVM.

En ese punto, el líder de Podemos ha vuelto a resaltar la importancia de estas elecciones, "cuyo resultado será determinante para la calidad de los servicios públicos que recibe la mayoría de la población madrileña".

"Necesitamos que la gente tenga cierta conciencia más allá de la opción que le guste a cada uno porque en estas elecciones nos jugamos la sanidad, la educación, la vivienda... la mayor parte de la población de Madrid necesita lo público", ha enfatizado.

LA DERECHA "ESTÁ PERDIENDO SU PREDOMINIO EN EL ESTADO"

Por último, Iglesias se ha referido a las fuerzas de derechas. "Toda la tensión y el ambiente reaccionario que hay revela que están perdiendo su predominio del Estado. Madrid es lo que les queda como proyecto de resistencia contra el Gobierno central. Si pierden la Comunidad de Madrid seguirán haciendo llamamientos al golpe de Estado, no desbloquearán la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero se quedan sin lo más importante. Hay que aprovechar la oportunidad", ha apuntado.

El aspirante de Podemos a la Comunidad ha señalado que "conservan mucho Estado profundo, mucha parte de Judicatura y sectores organizados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero desde el punto de vista estatal, saben que es muy difícil que la correlación de fuerzas cambien".

Para Iglesias, el PP ha visto en la pandemia "una oportunidad para hacer caer al Gobierno de España a costa de la salud". "Cuando ves los datos, ves que la gestión de Madrid no es comparable a la de otras comunidades, que es una estrategia de oposición al Gobierno central. Madrid es lo que les queda por lo que representa, por donde operan los medios económicos clásicos y donde tienen sus sedes de los medios de comunicación", ha comentado.

Por ello, el candidato de Unidas Podemos ha llamado a "empujar y aprovechar la oportunidad". "Con nosotros se han puesto de los nervios porque se veían fuera y ahora estamos muy dentro tocando temas que ellos no pensaban que iban a ser temas de campaña, lo que revela que saben que lo pueden perder. Cuando se nota que los medios progresistas dejan de serlo es cuando el PP puede perder la Comunidad. Y es alucinante ver cómo están defendiendo a Ayuso. Necesitamos que la gente se tensiones, que vea que hay una oportunidad. No va a ser una panacea lo que viene, no podemos engañar a la gente, pero el contraste puede ser enorme", ha prometido.