Iglesias lleva a Fiscalía el cartel de Vox, que "recuerda a propaganda nazi"

El candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía de delitos de odio y discriminación el cartel electoral de Vox sobre menores migrantes, al considerar que incita al odio, a la discriminación y a la violencia contra esos niños, con una imagen que "recuerda a la propaganda nazi.

El Gobierno central y Más Madrid ya han denunciado este polémico cartel electoral ante Fiscalía, que el martes anunció la apertura de diligencias para investigar por cuenta propia.

En este cartel, instalado en instalaciones de Cercanías de la Puerta del Sol, se ve en un lado a una anciana y en el otro a un niño de origen migrante. "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes", se lee en el cartel junto al lema de Vox "Protege Madrid, vota seguro".

Es obvio que el contenido de lo publicitado es claramente discriminatorio y de carácter xenófobo, rechazando al extranjero, apunta Iglesias en su denuncia, en la que señala que los carteles de Vox alientan el odio, la humillación, el menosprecio y el descrédito de los menores inmigrantes por razón de su raza y origen.

Iglesias hace hincapié en que se trata de niños y adolescentes no adultos y en acogimiento residencial, por lo que son especialmente vulnerables y se están viendo revictimizados; y añade que no es permisible que el desarrollo de la libertad expresión de un partido se utilice en detrimento de los derechos de igualdad y no discriminación por razón de nacimiento, raza o sexo.

Asimismo, considera que es hiriente e intolerable que se haga una comparativa entre los menores inmigrantes y las abuelas, porque se está cuantificando a ambos y reduciéndolos a cosas evaluables, con lo que opina que se está atacando la dignidad como seres humanos de ambos grupos.

Se retuerce la imagen del menor para que resulta amenazante y, así, provocar miedo e ira contra el colectivo, en lo que constituye una clara incitación al odio contra menores.

El líder del partido morado insiste en que estos menores deben ser cuidados y atendidos y pide a la Fiscalía que tome las medidas necesarias para perseguir penalmente esta actuación, y eliminar los contenidos electorales de carácter discriminatorio.

Por otro lado, Unidas Podemos ha presentado este miércoles una denuncia por el mismo motivo ante la Junta Electoral Provincial de Madrid, en la que repiten la idea de que el cartel contra los menores inmigrantes tiene un carácter discriminatorio y xenófobo contra este colectivo y piden su retirada inmediata y la prohibición expresa de que se reproduzca en otros espacios.

También pide que la Junta Electoral inste a Vox a abstenerse en el futuro de acciones que dañen los derechos a la integridad moral y al libre desarrollo de la personalidad de los menores inmigrantes bajo tutela; y que solicite a Monasterio que no haga nuevas manifestaciones de carácter discriminatorio, racista y xenófobo contra los menas.