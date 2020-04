Iglesias llama "parásitos" a Vox tras acusarle de convertir residencias de mayores en "casas de los horrores"

El vicepresidente les reprocha que no mencionen las implicaciones de que "buena parte" de centros estén "en manos de corruptos y fondos buitre"

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha calificado a Vox de "miserable" por usar "la muerte para hacer política", en referencia a las acusaciones que los de Santiago Abascal han dirigido hacia el por su gestión durante la crisis del Covid19 en las residencias de ancianos. "No son fascistas, son parásitos", ha apuntado.

Iglesias ha hecho estas declaraciones durante su intervención en el Congreso, en respuesta a una interpelación que le ha dirigido este miércoles la diputada de Vox María de la Cabeza Ruíz, quien ha expuesto en la tribuna las cifras del colectivo conocidas en esta pandemia: 25.000 ancianos contagiados en los centros y 15.000 fallecidos, lo que supone un 70% de las muertes durante la crisis sanitaria.

Ruíz ha pedido al vicepresidente segundo que no culpara a las comunidades autónomas de esta situación pues, aunque son las que tienen competencias en esta materia, a su juicio, con la declaración del estado de alarma, el Gobierno pasa a gestionar estos centros. Es por eso, que ha reprochado a Iglesias que haya convertido las residencias "en una casa de los horrores", "dejándolas a su suerte" e impidiendo que los residentes entraran y salieran de las instalaciones. "Encerrados y condenados a muerte", ha declarado la diputada.

En su intervención, también ha criticado que se "prohibiera" la venta de equipamiento de protección a los profesionales, "según han denunciado los proveedores" o se haya "discriminado" a los más mayores en el acceso a los hospitales o a las UCIs cuando, según ha denunciado, había más de 2.000 camas "libres" en la sanidad privada. Del mismo modo, ha cuestionado al vicepresidente segundo sobre el motivo por el que no se habían trasladado pacientes a otras provincias más aliviadas en la crisis.

"Se sacudieron las responsabilidades, culpando a las residencias que son ligares donde se cuida a los ancianos, no se les cura, y que cumplieron sus indicaciones con medios paupérrimos", ha señalado la representante de Vox, que ha pedido al líder de Podemos que "pida perdón" y se "vaya" del Ejecutivo.

DISCURSO "MISERABLE"

Este discurso ha sido calificado por Iglesias de "miserable" por "usar la muerte para hacer política y por hablar de familias" cuando, a su juicio, el partido de Santiago Abascal "no han apoyado" en el Congreso "ni una sola de las medidas" puestas en marcha por su departamento en esta materia, como la prohibición de los despidos por causas del Covid19, la prohibición de los desahucios o del corte de suministros básicos, así como la declaración de las residencias como preferentes para recibir material de protección o para contratar refuerzos, para lo que se ha destinado, ha explicado el vicepresidente segundo, 300 millones de euros que las autonomías debían repatir.

También ha considerado a Vox "miserable" por "criticar la eutanasia en el contexto" en el que se encuentra el país. En este sentido, ha indicado que la formación "tiene pocos escrúpulos" y le ha acusado de "disfrazar su discurso de valores religiosos", cuando el Papa Francisco está haciendo declaraciones que, a su juicio, no van en la misma línea que Vox. "Representan el odio, la hipocresía y la miseria moral y les aseguro que España y nuestro pueblo se quitará de encima, por segunda vez en el siglo XX, la inmundicia que representan", ha declarado.

Ante estas acusaciones, Ruíz ha respondido señalando que el líder de Podemos no tiene "escrúpulos" y le ha recordado que se ha "traicionado a sí mismo y a quienes confiaban en él" para lograr ser vicepresidente del Ejecutivo. "Ha cambiado de ideales, igual que ha cambiado las camisetas por la chaqueta", le ha reprochado. En este sentido, le ha recordado que ahora es el responsable de los Derechos Sociales y, por tanto, de las residencias de ancianos, en colaboración con autonomías y ayuntamientos. Para la diputada, Iglesias tienen ahora la oportunidad de demostrar que cumple con sus discursos sobre ayudar a los más vulnerables.

CRITICA EL MODELO DE RESIDENCIAS

El vicepresidente segundo, por su parte, ha denunciado que Vox no hable, cuando trata de los ancianos, sobre la situación del modelo de residencias en España y se ha referido a noticias en las que se denuncia que los grandes grupos dueños de estos centros son "fondos buitres y empresarios corruptos". "No han dicho ni una sola palabra sobre lo que ha implicado que buena parte de las residencias gestionadas por las comunidades autónomas estén en manos de corruptos y fondos buitre, porque no son partido español, son antipatriotas y representan los intereses de esos corruptos y fondos buitre", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que Vox no ha apoyado las medidas del Gobierno en esta materia porque están "en contra de las familias y de la patria". "Son un partido de grandes apellidos y poca vergüenza", ha señalado, para añadir que Vox "no tiene más patria que su dinero".