Iglesias a Escrivá sobre las bajas por hijos confinados sin PCR positiva: "La dificultad técnica no pueden ser excusa"

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha reiterado la necesidad de articular las reformas necesarias que permitan reconocer bajas remuneradas a aquellos padres con hijos que tengan que hacer cuarentena sin estar contagiados y ha recordado al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que "las dificultades técnicas no pueden ser excusa".

"Tenemos que correr", ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, en referencia a las declaraciones de Escrivá que la pasada semana apuntaba a la necesidad de realizar un cambio normativo para extender las incapacitación temporal que existe para los padres con hijos contagiados en cuarentena a aquellos progenitores de menores que tienen que estar confinados pese a no estar contagiados de Covid.

"Lo he hablado con la ministra de Trabajo y hay que entender que puede haber dificultades técnicas, pero cuando hay situaciones urgentes, el sentido común tienen que estar por delante", ha indicado el vicepresidente segundo, quien se ha preguntado "si tiene sentido que personas que tienen un hijo con fiebre que no lo pueden llevar a la escuela no estén cubiertas por una incapacidad laboral".

El secretario general de la formación morada ha recordado que la voluntad del ejecutivo es que "la incapacitación laboral alcance a estos casos y "el Gobierno nunca puede poner una excusa para no dar respuesta a una demanda social que es de salud pública". "Decirle a alguien que lleve a su hijo al colegio con fiebre sería una irresponsabilidad", ha añadido.

Por ello, Iglesias ha adelantado que hablará con "el ministro (José Luis Escrivá) que tiene una enorme capacitación técnica y por eso muchas veces expresa problemas que son reales", pero ha insistido en que "hay que correr porque no puede ser que la gente se vea en este problema".

Iglesias ha asegurado tener constancia de que Escrivá y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz trabajan para que la respuesta "llegue lo antes posible", pero ha reiterado la necesidad de dar una respuesta. "Tenemos que meternos prisa a nosotros mismos", ha apuntado.

Iglesias ha apuntado también la importancia de agilizar la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV), dependientes igualmente del departamento que gestiona Escrivá, ante los retrasos acumulados, a los que se ha referido como "problema".

"Tenemos la obligación de que, si hemos aprobado un derecho que tiene carácter retroactivo, no se pueden poner excusas, tenemos que correr", ha afirmado el vicepresidente segundo del Gobierno.

"Algunos dicen que los de Podemos meten mucha prisa, y es que llenar la nevera o no poder pagar la luz mete mucha prisa y lo que no podemos decir los miembros de un Gobierno es que tenemos un sueldo de ministro y vivimos en la gloria y esperese usted porque esto es técnicamente muy complicado", ha añadido Iglesias.

Iglesias ha justificado la urgencia en la situación de las personas que han solicitado el ingreso mínimo. "Hay cosas en las que logicamente hay que correr y en otras habría que esperar más, como con el Rey Emérito que, a lo mejor, había que haber tenido un poquito menos de prisa y algunos fueron como muy directos", ha concluido el dirigente de Podemos.

DEPENDENCIA

Sobre la gestión en la residencias de ancianos, Iglesias ha asegurado que su ministerio "está dando todo el apoyo a las comunidades" y ha expresado su deseo de que "lo que ha ocurrido tiene que servir para poner encima de la mesa el problema de la dependencia en España".

El vicepresidente segundo del Gobiero se ha referido, asimismo, a una reunión con el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez, la ministr de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que se abordó la necesidad de que "la economía de los cuidados pase al primer plano en un contexto de reconstrucción".

En su opinión, "el cuarto poder del Estado, que son los servicios sociales, deben pasar a ser un elemento fundamental de desarrollo de la democracia en los próximos años".