Iglesias se compromete a colaborar con el Senado para erradicar la esterilización forzosa de personas con discapacidad

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que su departamento colaborará con el Senado para erradicar la esterilización forzosa de las personas con discapacidad.

El pasado mes de febrero, el Pleno del Senado aprobó la toma en consideración de una proposición de Ley de reforma del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.

"Colaboraremos en la propuesta del Senado para erradicar la esterilización forzosa y garantizar el acceso efectivo al resarcimiento, la reparación del daño así como a otros medios de compensación justos y eficaces", ha declarado Iglesias.

Por otro lado, en su intervención ante la Comisión de Derechos Sociales del Senado, ha puesto de relieve que el Gobierno tiene pendiente aprobar en Consejo de Ministros la modificación del Código Civil iniciada en 2018 que sustituirá la tutela de las personas con discapacidad por instrumentos de apoyo que "permitan a estas personas tomar sus propias decisiones".

En materia educativa, Iglesias ha afirmado que su departamento apoya la propuesta del Ministerio de Educación de "dotar a los centros ordinarios de recursos para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad a la vez que se refuerza el apoyo a los centros de educación especial".

Además, tiene previsto abordar junto al Ministerio de Justicia y el de Sanidad la modificación del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la supresión de los internamientos forzosos por razón de trastornos psíquico, cumpliendo así con las recomendaciones de la ONU.

Durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales del Senado, el vicepresidente segundo ha afirmado que el Gobierno tiene un objetivo "muy claro" en esta materia y es avanzar en la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, ha anunciado que el Ejecutivo desarrollará el plan de accesibilidad para personas con discapacidad.

En este sentido, el vicepresidente ha apuntado que, en marzo del año pasado, España se sometió al examen del cumplimiento de la Convención en España ante la Comisión de Seguimiento de la ONU.

"Sus observaciones fueron claras y contundentes: 'No a la tutela, no a la esterilización forzosa, no al internamiento forzoso. Sí al avance en la educación inclusiva, sí a las políticas de apoyo a las mujeres y niñas con discapacidad, sí al refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial y sí a potenciar la atención a las personas con discapacidad que viven en entornos rurales", ha destacado.

A juicio de Pablo Iglesias, "esto implica un trabajo conjunto" con los ministerios de Justicia, Sanidad, Educación y Trabajo; así como la revisión y actualización de la Estrategia Española de la Discapacidad, para alinearla con la nueva estrategia europea y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Además, el vicepresidente ha asegurado que el colectivo de las personas con discapacidad es "especialmente vulnerable" a los efectos de la crisis sanitaria, y a las consecuencias sociales y económicas del coronavirus.

En este sentido, ha recordado algunas de las medidas puestas en marcha desde el Ejecutivo durante la crisis de la pandemia, como permitir los paseos terapéuticos de las personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras enfermedades con discapacidad conductual.