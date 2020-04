Iglesias, ante las críticas de Vox a la renta mínima: "No defender esta propuesta es antipatriota"

El vicepresidente segundo de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha contestado este miércoles en el Congreso a las críticas de Vox sobre el Impuesto Mínimo Vital (IMV) anunciado por el Gobierno, una actitud que, según el líder de Podemos, es "antipatriota".

Iglesias han reprobado que la formación de Santiago Abascal se haya referido en público al IMV como "la paguita". A su juicio, "la paguita es lo que recibió Santiago Abascal de Esperanza Aguirre y no porque no llegara a fin de mes o necesitara llenar la nevera", sino que era "un sueldazo para crear chiringuitos para atacar la democracia española". "Vox no es un partido español", ha asegurado el vicepresidente segundo del Gobierno.

El responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha sido cuestionado durante la sesión de Control del Congreso por la diputada de Vox Inés María Cañizares, sobre la propuesta de renta mínima que planea el Ejecutivo y que, a su juicio, es un intento de Iglesias de imponer "la pobreza" como han hecho "los líderes comunistas en Cuba o Venezuela". "Hasta repartiendo ayudas envenenan", ha declarado Cañizares.

