La Iglesia reconoce el derecho del Gobierno a exhumar a Franco y pide respeto a la "dignidad" del fallecido

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado que la Iglesia ya ha reconocido cómo el Estado español ha justificado la exhumación de Franco "con acuerdo a las leyes", al tiempo que ha pedido respeto por la "dignidad" del fallecido.

"El Estado español, a través de sus tres poderes, el poder legislativo a través de la expresión del Congreso de los Diputados, el ejecutivo a través de una decisión del Gobierno y el judicial a través de una sentencia del Supremo, ha tratado de justificar y ha justificado que con acuerdo a las leyes estaba en su derecho de exhumar al general Franco", ha señalado.

Argüello ha defendido la posición que la Iglesia ha mantenido estos meses ante la exhumación y ha dicho que ahora "asiste sin más a lo que ha ocurrido".

"En medio de esta situación, la Iglesia se ha pronunciado y ahora sin más asiste a lo que ha ocurrido", ha indicado Argüello este martes 22 de octubre en declaraciones a los medios tras la presentación de la programación socioreligiosa de Trece.

El secretario general de los obispos ha afirmado que "en los diversos ámbitos, la Iglesia ha expresado su opinión, el deseo del respeto de la dignidad de una persona que ha fallecido que además ha sido jefe del Estado durante muchos años en España y al mismo tiempo el respeto al propio lugar".

Según ha puntualizado, a lo largo de todos estos meses, la Iglesia, ya sea a través del arzobispado de Madrid, la Conferencia Episcopal Española y la propia Santa Sede "se ha posicionado de diversas maneras: desde valorar la oportunidad o no oportunidad del planteamiento por parte del Gobierno, desde reconocer la realidad de los acuerdos Iglesia-Estado y lo que significa la inviolabilidad de un lugar dedicado al culto católico".

Además, ha defendido "el respeto que merece la propia familia a la hora de la defensa de sus propios derechos". Por ello, ha insistido en que la Iglesia ha dado su opinión a pesar de que algunos no la consideren suficiente.

"Vemos por parte de algunos ciudadanos quizá algunos con intereses ideológicos, otros no, desde su mirada sencilla, les ha podido parecer que la Iglesia no se ha pronunciado o no ha respondido conforme a las expectativas que tuvieran pero creo que en los diversos ámbitos la Iglesia ha expresado su opinión", ha subrayado tras las pintadas que se han producido esta semana en diferentes sedes de la Iglesia Católica en Madrid.