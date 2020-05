Igea avisa sobre los contagios:"Si se repite sería jugar a la ruleta rusa con la vida y con el futuro del país"

Ve "irresponsable" que el Gobierno no fije umbrales y defiende que CyL es "prudente" para no volver a mapas de letalidad "dramáticos"

El vicepresidente de la Junta y miembro del Comité de Expertos para la desescalada por Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido este jueves la necesidad de que la "prudencia" prime para pasar de fase y ha considerado "irresponsable" que el Gobierno no fije umbrales para este nuevo escenario. "Si se repite la curva sería jugar a la ruleta rusa con la vida de las personas y con el futuro del país", ha defendido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha insistido en que Castilla y León no se puede permitir volver a los mapas de letalidad "más dramáticos" que se han dado durante la crisis del COVID-19, por lo que ha defendido el principios de "prudencia" y de criterios sanitarios que rigen la propuesta de desescalada de la Junta.

"Si este país vuelve al confinamiento no sólo habremos puesto en riesgo la vida de las personas sino el futuro y el prestigio económico de este país", ha insistido el vicepresidente.

Dutrante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha mostrado una gráfico de la curva de contagios y otro con un mapa donde se fijaban las tasas de letalidad para señalar que una relajación en las medidas puede volver a traer otro "mapa dramático".

En este sentido ha defendido que no de se debe tratar por igual a todas las provincias de España cuando hay algunas que están en negro por su volumen de fallecidos y otras en las que no se ha registrado casi letalidad. "Pedimos decisiones duras y difíciles para evitar que se vuelva a producir este repunte de la mortalidad", ha reseñado.

CRITICA QUE LA DESESCALADA NO TENGA CRITERIOS OBJETIVOS Y UMBRALES

Así, Igea ha insistido en la necesidad de marcar criterios objetivos y el establecimiento de umbrales y tasas, al tiempo que ha considerado una "irresponsabilidad absoluta" dejar que las decisiones sobre la desescalada "no esté marcada por criterios objetivos".

"Sólo se nos dice: si se tiene recursos suficientes puede pasar a fase 1 porque así yo no me hago responsable se hace responsable usted", ha aclarado el vicepresidente, quien ha afeado posturas "soprendentes" como la de no dar los nombres del Comité de Expertos.

"No sé en qué país vivimos, nadie es consciente de que nos hemos jugado la vida de miles de españoles, nadie quiere hacerse responsable de tomar decisiones", se ha preguntado Igea, quien ha insistido en que la Junta asuma su responsabilidad y no se oculta "detrás de nadie". "No nos vamos a ocultar para tomar decisiones pensando en el bien de los ciudadanos", ha señalado.

Por último, Igea ha asegurado que no entiende que las decisiones no se adopten desde un punto de vista "epidemiológico, sanitario y moral". "La política tiene que tener no sólo economía y votos, sino responsabilidad moral, no asumirla es incoprensible", ha aseverado.

Igea ha asegurado que desde la Junta son conscientes de la necesidad de avanzar pero ha considerado "decisivas" las dos próximas semanas. "Un retraso en marzo provocó miles de muertos, no jugaremos a eso", ha advertido.