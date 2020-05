Igea agradece el fondo extraordinario de 16.000 millones del Gobierno pero lo ve "insuficiente"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha agradecido el Fondo Extraordinario de 16.000 euros del Gobierno para las autonomías con el fin de hacer frente a la situación generada por el COVID-19, aunque lo ha considerado "insuficiente".

"Seríamos desleales si no lo agradeciéramos", ha defendido, tras lo que ha destacado además que el Gobierno haya atendido a los criterios de reparto defendidos desde Castilla y León.

No obstante, ha aclarado que la Comunidad ha gastado durante la pandemia 150 millones de euros.

"Me temo muy mucho que no se va a cubrir ni de lejos el gasto que va a producir esta crisis, el año no se acaba, es previsible que tengamos otro brote en otoño, pedimos al gobierno que se relaje las exigencias de deuda también para Castilla y León y que el fondo llegue en una proporción adecuada", ha concluido.