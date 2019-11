Identifican un mecanismo genético que regula la formación de la madera en las plantas

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), han identificado un gen que regula la iniciación de la formación de la madera en las plantas.

El trabajo, publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', amplía los conocimientos sobre los mecanismos que provocan que comience a desarrollarse la madera, lo algo "de gran interés" en el contexto actual de cambio climático, destaca la Politècnica en un comunicado.

La madera, además de proveer a las plantas del soporte mecánico y la estabilidad que necesitan para crecer, es uno de los tejidos biológicos más abundantes de la tierra. Constituye así no solo una fuente renovable de energía y materiales industriales, sino también un sumidero de CO2 atmosférico, el segundo en volumen tras los océanos.

El desarrollo de organismos multicelulares está determinado por la integración y coordinación de múltiples programas de crecimiento. En las plantas, uno de esos programas es el crecimiento secundario, que consiste en la expansión radial de los tallos y las raíces, fundamentalmente mediante el desarrollo de madera.

El crecimiento secundario es, por tanto, un proceso de desarrollo central para las plantas, ya que proporciona el soporte mecánico y la estabilidad que estas necesitan para crecer y sostener nuevos órganos. Desde un punto de vista aplicado y ecológico, se trata de un proceso de importancia, dado que culmina en la formación de una gran cantidad de biomasa en forma de madera, como explica el investigador Javier Agustí.

En concreto, los responsables del proyecto han llevado a cabo un estudio comparativo de los genomas de varias poblaciones naturales de la planta modelo 'Arabidopsis thaliana', que presentaban distintas adaptaciones genéticas a las condiciones ambientales de su hábitat de procedencia. Esto les ha permitido identificar el gen 'SOBIR1' como un nuevo regulador de la formación de madera.

Probablemente, este gen ha sido "clave" durante la evolución para la adaptación de la iniciación de la formación de la madera al medio ambiente. La manipulación biotecnológica de la actividad de 'SOBIR1' podría así ayudar a mejorar las capacidades de generación de biomasa en forma de madera.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han aprovechado la variación genética natural de 'Arabidopsis thaliana', hasta identificar el gen como un nuevo regulador del proceso con la función específica es la prevención de la formación precoz de madera.