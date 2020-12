Ian McKellen (Gandalf) se vacuna contra el coronavirus desata la locura en redes: "¡Vacunaos insensatos!"

MADRID, 17 (CulturaOcio)

"Cualquiera que haya vivido tanto como yo está vivo porque ha recibido vacunas anteriores". Así de contundente se ha mostrado Sir Ian McKellen tras ponerse la vacuna de Pfizer/BioNTech, la que se suministra en Reino Unido. El actor de 81 años que encarnó a Galdalf en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit ha dado así ejemplo y anima al resto población a vacunarse contra el coronavirus.

"Es un día muy especial, me siento eufórico (...) Por su puesto, no duele en absoluto. No dudaría en recomendarlo a cualquiera", afirmó el veterano actor que aseguró sentirse "eufórico" y "afortunado" por haber tenido la oportunidad de ponerse la vacuna en el Hospital Universitario Queen Mary de Londres.

"Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal", dijo el legendario actor que comparatió varias imágenes del momento de su vacunación.

https://twitter.com/NHSEngland/status/1339316720708804609?s=20

Una imagen, la del actor recibiendo la vacuna contra la COVID que ha dado la vuelta al mundo y que ha tenido especial impacto entre los fans del McKellen, conocido además de por su papel de Gandalf por el el de Magneto en X-Men, la saga mutante basada en los personajes de Marvel.

Ambos personajes, tanto el mago de Tolkien como el mutante capaz de controlar el metal, se han convertido en trending topic en las redes sociales tras la vacunación de McKellen.

"¿Sabéis lo que le ha dicho Gandalf al coronavirus? ¡No puedes pasar!", "Vacunaos insensatos", "Gandalf siempre dando lecciones de vida" o "Estos son lo anticuerpos de Gandalf luchando tras recibir la vacuna" son algunos de los ingeniosos mensajes y memes con los que los tuiteros han recibido la noticia.

También hubo espacio para las bromas con sorna ante las teorías de la conspiración y recaditos a los negacionistas: "Ian McKellen se puso la vacuna del COVID. "Bill Gates ahora controla a Magneto/Gandalf con su 5G del infierno. Ya valimos". "Aprended de Gandalf y poneos la vacuna! CORRED INSENSATOS!"

