El Humans Fest y la AECID organizan proyecciones en 20 países para promover los derechos humanos a través del cine

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia, y la Filmoteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) han organizado un ciclo de proyecciones que tendrán lugar hasta noviembre de 2023 en 20 países de América y África con el objetivo de promover el audiovisual comprometido con los derechos humanos en todo el mundo.

Este programa cinematográfico, bajo el nombre 'Un mundo en movimiento', comprende una selección de trabajos mostrados en la edición XIII (2022) del Humans Fest, cuando el eje temático fueron las migraciones y el derecho al refugio. Gracias a este acuerdo, estos se mostrarán en dieciocho países de América Latina, así como Miami y dos zonas de Guinea Ecuatorial: la capital, Malabo, y la ciudad de Bata.

La directora del Humans Fest, Majo Siscar, ha destacado que esta alianza con la AECID "nos permite llevar cine social y comprometido a lugares que nunca habríamos imaginado, incluso allí dónde la audiencia sufre vulneraciones sistemáticas de derechos y los debates y ejemplos que promueven las películas son más necesarios". Las propuestas elegidas para el festival abordan las causas, la intersección entre migración y género o el tránsito emocional junto con la búsqueda de identidad durante los procesos migratorios.

Por su parte, el presidente de Fundación por la Justicia, José María Tomás y Tío, ha señalado que denunciar la injusticia, la vulneración y la violación de los derechos humanos donde quiera que se dé es "uno de los compromisos principales de Fundación por la Justicia".

Por eso, ha destacado, "trabajamos para construir instrumentos y medios que nos permitan llegar a todo el mundo con el objetivo de potenciar una sociedad más justa, y esta colaboración con la AECID nos permite, a través del cine, llegar a nuevas miradas y que nuestro mensaje traspase fronteras'.

"UN MUNDO EN MOVIMIENTO" ESTÁ EN MARCHA

El ciclo 'Un mundo en movimiento' recorrerá hasta el 25 de noviembre de este año 23 sedes en diferentes países, comprendiendo 19 Centros Culturales de España, así como las embajadas españolas de Cuba, Venezuela, Colombia y Ecuador.

Cada espacio decide si hacer las proyecciones presenciales u ofrecer el ciclo de manera online por suscripción. En total, se han seleccionado 20 trabajos de ficción y documentales en todas las duraciones.

Bata, en Guinea Ecuatorial, ha sido la ciudad encargada de dar la bienvenida al ciclo 'Un mundo en movimiento' con el llamado 'Jueves de cine'. En concreto, 'Tan lejos como pueda caminar' (As Far As I Can Walk) se convirtió el pasado 4 de mayo de 2023 en la primera proyección del ciclo. Esta película dirigida por Stefan Arsenijevic, de origen serbio y ganador de más de 30 premios nacionales e internacionales, plantea mediante el género de ficción cuestiones sobre identidad, tradición, raza y amor.

Por su parte, el segundo 'Jueves de cine' en Bata tuvo lugar el 11 de mayo, a las 17 horas, cuando se ofreció una sesión de cortometrajes. En concreto, se proyectaron 'Mesa para 3', de Álvaro G. Company y Meka Ribera, y 'El Tiempo Suspendido', de Germán Caballero, ambas de origen valenciano; seguidas de 'Exodus', una propuesta mexicana producida por Oliver Stiller.