El humanismo definirá la ética de la IA en los departamentos de Recursos Humanos, según expertos

Los ponentes del seminario 'IA para dummies RH: qué es, qué no es y cómo transforma los procesos de gestión del talento', organizado en el marco de la iniciativa IA+Igual, han coincidido en señalar que el humanismo definirá la ética de la IA en el mercado laboral y en los departamentos de Recursos Humanos.

En este contexto, el Data Tech Lead de #IN2, Fernando Quintana, y el LLM Engineer y miembro del Consejo Asesor de IA+Igual, Ambrosio Nguema han destacado el papel de los filósofos, sociólogos matemáticos y físicos en la "trasformación tecnológica de la IA en RRHH". "Se están revalorizando perfiles que 20 años atrás no eran valorados", como han indicado, ya que el objetivo es que "la evolución de la IA sea cada vez más humana y menos tecnológica".

Ante este nuevo panorama, los analistas de datos han explicado que la ventaja de automatizar procesos mediante la imitación de la forma de pensar del cerebro humano es que "los profesionales tendrán más tiempo para realizar tareas creativas y funciones en las que la inteligencia humana sigue siendo superior a la artificial".

De este modo, como ha señalado Quintana, la sociedad actual se encuentra ante un momento de tranformación del mercado que "exige repensar las tareas" para definir cuáles pueden dejarse en manos de la IA y cuáles necesitan del factor humano.

Tras responder a las preguntas que se formulan los directivos de Recursos Humanos a la hora de implantar la Inteligencia Artificial en los procesos relacionados con el personal, el seminario ha girado en torno a la explicación de "una forma sencilla" de términos básicos como IA General, IA generativa, Machine Learning, Deep Learning, que se han recogido en el 'Glosario IA en RR. HH. Preguntas Frecuentes'.

Asimismo, se ha puesto en valor la "importancia ética en el diseño y uso de algoritmos de IA". "A diferencia de los algoritmos técnicos que se usan para testar un nuevo fármaco o edificar una casa, cuando trabajamos con datos individualizados de personas debemos ser conscientes de los sesgos inherentessubyacentes al uso de datos históricos para mitigarlos", han apostillado ambos expertos.

En este sentido, Quintana ha afirmado que "no es solo cuestión de cumplimiento normativo", sino que "se requiere el compromiso con la dignidad y el respeto al individuo". La IA no sustituirá a los ponentes, sino que les ayudará en los procesos de decisión, pero, como ha indicado la promotora de IA+Igual, Maite Sáenz, es necesario "informarse, leer, seleccionar literatura seria y desmitificar mensajes sensacionalistas que venden, pero no están basados en la veracidad".