Hugh Grant no recuerda lo que ocurre en Love Actually

MADRID, 18 (CulturaOcio)

Hugh Grant fue una de las estrellas de Love Actually, una de las comedias románticas y cintas navideñas más recordadas de la historia. Pese a que se convirtió en un filme icónico, parece que no fue tan importante para el actor, que ha confesado que ya no recuerda lo que ocurre en el largometraje.

La comedia romántica entrelaza ocho historias diferentes que ocurren en Londres durante Navidad. A lo largo de la película se revela que los personajes de cada trama están conectados. Estos pequeños grados de separación envían un conmovedor mensaje de unión que ha convertido a la película en un clásico. Grant encarnó a David, primer ministro británico que se enamora de Natalie (Martine McCutcheon), una empleada de su equipo. solo para darse cuenta más tarde de que se ha enamorado de ella. Los dos se reencuentran cuando Natalie le escribe una carta a David admitiendo sus sentimientos, y David expone su relación al público.

Grant habló sobre la película en una entrevista con Digital Spy. Cuando se le preguntó por una posible secuela de Love Actually, el actor dudó en su respuesta e incluso admitió que había olvidado la trama. "No lo sé. Nunca había pensando en eso. Ni siquiera puedo recordar lo que sucede en la película. Hace mucho tiempo que no la veo. Tendrías que recordármelo. ¿Cómo terminó?", dijo.

Por el momento, todo apunta a que no habrá una secuela de Love Actually. Grant ha triunfado en 2020 con The Undoing, serie de HBO coprotagonizada por Nicole Kidman. Próximamente aparecerá en A la mierda el 2020, documental especial de Charlie Brooker que también contará con Samuel L. Jackson o Lisa Kudrow, entre otras celebridades.