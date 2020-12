No hubo acta policial en colegio mayor Galileo al dispersarse los estudiantes

La Policía Nacional no levantó acta de sanción en el colegio mayor Galileo Galilei de València la madrugada del pasado sábado porque cuando llegaron al centro los jóvenes allí concentrados ya se estaban retirando a sus habitaciones y solo quedaban grupos de 3 a 5 personas con mascarillas.

Así consta en el informe que el Cuerpo Nacional de Policía ha remitido a la Conselleria de Justicia, ha asegurado este lunes en Orihuela (Alicante) la consellera Gabriela Bravo, quien ha destacado la "buena actuación" del responsable del colegio mayor al llamar a la Policía y ha animado a "denunciar" conductas que infrinjan las normas anticovid.

"La Policía no ha constatado en el informe hechos que pudieran ser objeto de sanción", ha indicado Bravo, quien ha recordado que este centro tiene abierto un expediente sancionador porque los responsables "no adoptaron ni actuaron como le es exigible" en relación a la fiesta ilegal que se celebró en octubre y llevó a suspender las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València.

Bravo ha indicado que, según consta en el informe policial, se recibió una llamada en el teléfono de Emergencias 112 de un responsable del Galileo Galilei en la que manifestaba que más de cien personas estaban concentradas en los lugares comunes del edificio.

El responsable señalaba que, además de guardar las distintas interpersonales, no llevaban mascarillas, y que, por tanto, reclamaba la presencia policial.

Unos quince o veinte minutos después, agentes de la Policía Nacional se personaron en el centro y, según consta en el informe, cuando llegaron "la gente ya se estaba dispersando, se estaba retirando a sus habitaciones, y observaron grupos de 3 a 5 personas que sí llevaban mascarilla en ese momento y, por tanto, no abrieron ningún expediente sancionador".

"Imaginamos que lo que pasó es que al ser una gran concentración, requirieron a los residentes que se fueran (a sus habitaciones) pero en un primer momento no les hicieron caso, pero finalmente al ver la presencia policial se dispersaron rápidamente", ha indicado la consellera.

Según Bravo, Policía Nacional "nos comunica que no abrieron ningún expediente porque cuando llegan se están yendo todos a sus habitaciones y el grupo menor que quedó allí y se dispersó al ser requerido por la policía, llevaban todos mascarilla y se iban a sus habitaciones".

A juicio de la consellera, "aquí lo importante, por una parte, es destacar la buena actuación del responsable del Galileo Galilei", que requiere la presencia policial porque, obviamente, está viendo que hay unas 100 personas que no guardan la distancia interpersonal y no usaban la mascarilla. Por tanto, ha actuado correctamente". Pero a la llegada de los agentes, los propios jóvenes concentrados se dispersaron rápidamente "y la Policía no vio hechos, no ha constatado en el informe hechos que pudieran ser objeto de sanción". EFE