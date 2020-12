House of the Dragon: Así son los dragones del spin-off de Juego de tronos

MADRID, 4 (CulturaOcio)

Warner Media ha publicado el arte conceptual de House of the Dragon, spin-off de Juego de tronos. Con estos bocetos la compañía ha revelado cómo lucirán los dragones de la ficción, que llegará a HBO en 2022.

Se trata de dos imágenes y en una de ellas se puede ver el cuerpo completo de la criatura. La otra instantánea muestra en detalle la cabeza del dragón. Las fotos se pueden ver en la web de Warner Media acompañando a un texto de Jason Kilar, CEO de la compañía.

"El rodaje principal de House of the Dragon comienza dentro de unos meses. ¡Cuidado con los dragones!, escribió el ejecutivo. Los 10 episodios de House of the Dragon se filmarán principalmente en Inglaterra, en los estudios Leavesden, ubicados a las afueras de Londres.

La nueva serie ha sido creada por el autor George R.R. Martin junto a Ryan J. Condal. Miguel Sapochnik, quien dirigió algunos de los episodios más memorables de Juego de tronos, ejercerá como showrunner junto a Condal. Basada en la novela Fuego y sangre de Martin, la producción contará la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I.

Paddy Considine (El tercer día, El visitante) dará vida al nuevo monarca, quien es elegido por los señores de Poniente para suceder a Jaehaerys en el Gran Consejo de Harrenhal. Conocido como un hombre decente, Viserys quiere llevar adelante el legado de su abuelo, pero eso no necesariamente lo convertirá en un gran rey.

Por el momento no se conocen más nombres de actores vinculados al proyecto, y tampoco se sabe la fecha exacta de estreno. Se espera que los episodios lleguen a HBO a lo largo de 2022.