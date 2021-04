El Hospital Niño Jesús imparte talleres para que niños sin extremidades superiores aprendan a usar sus prótesis

MADRID, 12 (EUROPA PRESS TV)

Este lunes se celebra el Día Internacional de Personas con Extremidades Diferentes, una jornada en la que se pretende visibilizar a aquellos que en su nacimiento les falta parcial o totalmente una extremidad.

Desde el pasado mes de septiembre, el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid imparte un taller dirigido para niños que nacieron sin las extremidades superiores o con malformaciones en ellas. En estas clases, formadas por cerca de 20 niños de diferentes edades, aprenden a realizar tareas diarias con sus prótesis mioeléctricas; como cortar verduras, cocinar o mantener el equilibrio.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica del Hospital Niños Jesús, Ángel Palazón, ha informado que los talleres surgieron cuando veían en consulta que "los niños tenían problemas para integrar la mano en la vida diaria".

Palazón también ha asegurado que en estos talleres aprender a usar las prótesis mioeléctricas, que han evolucionado de manera cualitativa en los últimos años. "Las prótesis clásicas son pedazos de goma que no suplen las funciones solo son estéticas, mientras que las mioeléctricas tiene la ventaja que da función a la mano, hace prensión, e incluso flexionan la muñeca, eso hace que puedan hacer muchas actividades de la vida diaria como comer, coger objetos , peinarse, etc.

El jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica también ha hecho hincapié en la importancia de que los niños aprendan cuanto antes a usar sus prótesis, sobre todo en edades tempranas. "Los niños son máquinas de aprender, en cuanto los pones juntos hacen equipo. El verse que no son únicos y que otros niños también tienen estos pequeños defectos, les hace sentirse más integrados entre ellos y socialmente. Lo viven con una alegría increíble, se lo toman con naturalidad absoluta", ha señalado.

Por su parte, el creador del taller y responsable de Mano Pediátrica del hospital, Jesús Martínez-Álvarez, ha indicado que "hace años los niños que usaban prótesis las dejaban de utilizar y las metían en un cajón". "No dimos cuenta que esto ocurría porque no existía un entrenamiento, es como si te regalan un teléfono móvil y solo te enseñan a llamar, habría muchas cosas que no sabrías hacer", ha añadido.

"El objetivo es humanizar la medicina. Nosotros les damos una herramienta y les permitimos que la utilicen fuera del hospital, para que puedan asearse, atarse los cordones, cocinar, comer y realizar una vida tan normal como el resto de personas que tenemos dos brazos y diez dedos", ha expresado Martínez-Álvarez.

En los talleres participan el fisioterapeuta, Álvaro Pérez, y la terapeuta ocupacional, Paula Serrano, quienes han destacado que "es importante que los niños en la misma situación se conozcan". "Intentamos que a nivel psicomotor tengan el mismo desarrollo que un niño normal, que no tengan alteración en sus actividades diarias", ha indicado Pérez.

Álvaro y Julia son dos de los pequeños que asisten a estos talleres para aprender a realizar tareas con su prótesis. Ambos aseguran que han hecho amigos en el hospital, al tiempo que están "hartos" de que les pregunten por sus brazos. "Unos niños que no me conocen siempre me dicen si me he cortado el brazo o me preguntan por qué no tengo brazo, eso me molesta", denuncia Álvaro. Mientras que Julia apunta que algunos días se siente "incómoda" cuando le pregustan por su mano.

Prado, madre de Julia, una de las niñas que asiste al taller, ha señalado que su hija comenzó a ir a las clases cuando decidió que quería usar prótesis. "En este proyecto Julia está viendo cómo el resto de niños usan la prótesis y así pueda comprobar si realmente la quiere. Durante este tiempo ha decidido que quiere usar una de ellas", ha concluido.

