Horas decisivas para conocer el futuro de la vacuna de AstraZeneca

Las próximas horas serán decisivas para conocer el futuro de la vacuna contra la covid de AstraZeneca, de la que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) va a anunciar esta tarde sus conclusiones en relación a los casos inusuales de trombos, que podrían repercutir en el proceso de vacunación en Europa.

Los ministros europeos de Sanidad se reúnen a las 18.00 horas de este miércoles para abordar estas conclusiones y, posteriormente, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, presidido por Carolina Darias, también las analizarán.

Lo que decida la agencia europea podría afectar al proceso de vacunación en Europa y, por tanto, al de España, país que, según anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevé haber inmunizado a 33 millones de españoles a finales de agosto.

Ya el pasado 18 de marzo la EMA aseguró que no veía evidencias de que esta vacuna tuviera relación directa con los casos de tromboembolismo y consideró "seguro" que se siga usando en las campañas de inmunización contra la covid.

Sí señaló entonces que incluiría una advertencia en la información del producto para que los médicos estuvieran alerta al revisar el prospecto de la vacuna y vigilar cualquier caso que pueda estar relacionado.

Además, y aunque las investigaciones constataron que la vacuna de AstraZeneca es "segura y eficaz", no pudieron descartar del todo la relación con casos raros de tromboembolismo, por lo que seguiría investigando.

Esta tarde se espera que la agencia europea dé a conocer sus conclusiones finales.

La decisión de entonces permitió reanudar la vacunación con el fármaco en países como España que habían paralizado el proceso de inmunización con este suero hasta que la EMA se pronunciara.

La vacunación con AstraZeneca -indicada para las personas de 55 a 65 años y para los trabajadores esenciales como bomberos, policías o profesores en España- ha seguido su curso, si bien esta mañana Castilla y León ha dado a conocer que suspende la inmunización con este suero hasta conocer lo que diga la EMA.

A este respecto, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado que las decisiones de qué vacunas, con qué criterio sanitario, a qué tramos de edad y calendario se administran "corresponde al Consejo Interterritorial de Salud y está decidido, no le corresponde a ninguna comunidad autónoma, a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar".

Sin embargo, la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado que esta misma mañana ha hablado dos veces con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para informar de que iba a suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca y que su interlocutora ha aceptado que era su competencia, por lo que la ha ejercido.

No obstante, algunas comunidades como Galicia, Aragón o la Comunidad Valenciana aseguran no compartir tampoco la decisión de Castilla y León al considerar que no pueden adoptarse de forma unilateral o que no cuentan con datos médicos suficientes para justificar esa paralización.

Una vez se conozcan las conclusiones de la EMA, los ministros europeos de Sanidad se van a reunir de forma extraordinaria convocados por la presidencia portuguesa de la UE, lo que atrasara la hora del inicio del Interterritorial en España, algo que no ocurrirá antes de las 20.00 horas.

El Ministerio de Sanidad ha informado de que al orden del día de la reunión entre Darias y los consejeros autonómicos de salud se ha incluido la declaración de la EMA sobre la vacuna.

El Interterritorial, además de sobre la vacuna de AstraZeneca, debatirá sobre la revisión de la ley de nueva normalidad que contempla la obligatoriedad del uso de las mascarillas aún manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros, que entró en vigor la pasada semana.

En este sentido, con el fin de "modular" este artículo de la norma, Sanidad va a proponer a los consejeros el uso de la mascarilla obligatoria en las playas cuando se esté paseando o en situaciones en que no haya distancia de seguridad, mientras que se excluye durante el baño, la práctica de deporte o en los periodos de descanso en un lugar fijo, tanto en el mar como en piscinas y otros espacios acuáticos.

Estas son algunas de las propuestas del borrador del documento que Darias presentará esta tarde a los consejeros, al que ha tenido acceso Efe.

Tras el Interterritorial, la ministra comparecerá en rueda de prensa.