Un hombre sobrevive a una superbacteria mortal gracias a un virus

Esta historia parece insólita, pero es muy real. Hace dos años, en 2020, un hombre de 56 años acudió a un hospital en Boston porque le había salido un eczema a lo largo de todo el brazo izquierdo. En un principio no parecía nada preocupante, pero tras un año, tuvo que ser ingresado de urgencia, ya que se encontraba en estado crítico y las erupciones no habían dejado de expandirse por el cuerpo, siendo cada vez más dolorosos. A todo esto, ninguno de los medicamentos que le estaban proporcionando le funcionaba. Sin embargo, esta historia no tiene un trágico final.

Este hombre, que poseía patologías previas (enfermedad crónica de riñón y artritis por un problema de su sistema inmune), tenía todas las cartas para acabar mal. No obstante, fue un virus quien le salvó la vida. Los antibióticos que comenzaron a administrarle no combatían con efectividad a la bacteria que le estaba atacando: Mycobacterium chelonae. Esta pertenece a la familia de la tuberculosis, que genera síntomas graves. Las heridas que se le habían producido en la piel fueron tan potentes que parte del tejido estaba muerto. Resulta que la bacteria que le había infectado era una superbacteria resistente a los antibióticos, por lo tanto, su tratamiento con estos era del todo ineficaz.

Superbacterias resistentes a antibióticos

Este tipo de bacterias son resistentes debido al uso excesivo que hacemos de los antibióticos y podrían convertirse en futuras pandemias.En el año 2019 más de un millón de personas fallecieron como consecuencia de las infecciones resistentes a los antibióticos. Esta cifra no es nada en comparación con las previsiones para 2050, en las que se calcula que esta cantidad se multiplicará por diez. José Ramos Vivas, profesor de microbiología en la Universidad Europea del Atlántico en Santander, le ha comentado a Cope.es que, las superbacterias "podrían causar algo parecido a la pandemia del coronavirus".

Por ello, es realmente importante tratar este problema cuanto antes. La historia de este hombre lo deja bien claro, los virus son capaces de luchar contra las superbacterias. Este tipo de infecciones afectan, sobre todo, a población joven y anciana, así como a las personas con otro tipo de complicaciones de salud, como fue el caso del hombre estadounidense, quien sufrió, además, efectos tóxicos por culpa de los antibióticos. Fue en este momento en el que, el médico Francisco M. Marty pensó que, tal vez, un virus bacteriófago (infectan solo a las bacterias) pudiese curar al paciente.

Virus que salvan vidas

La tarea entonces se centraba en encontrar el virus específico que fuese capaz de matar a la bacteria que estaba atacando al paciente. Para ello, el equipo de médicos que trabajaba con Marty, extrajeron microbios de las heridas del brazo del hombre y las estudiaron. Detectaron a Muddy, un virus que había sido capaz de eliminar la bacteria Mycobacterium chelonae en el laboratorio. Este tratamiento era experimental, pero resultó exitoso, ya que el virus salvó la vida del paciente, mejorando notablemente las heridas de su brazo en solo dos semanas y sin dejarle efectos secundarios graves. Actualmente sigue con el tratamiento y no parece que tenga ningún síntoma de continuar infectado.

Gracias a este caso se ha realizado un estudio que se ha publicado en la revista 'Nature'. En él explican que el paciente "fue tratado con terapia combinada antimicrobiana, quirúrgica y monobacteriófago con excelente respuesta clínica. El paciente desarrolló anticuerpos neutralizantes contra el bacteriófago pero continúa teniendo una mejoría estable de la enfermedad con biopsias negativas y sin evidencia de resistencia bacteriana al fago". Los investigadores explican que los virus bacteriófagos son organismos que se encuentran presentes en el medio ambiente y son capaces de infectar y matar a las bacterias huéspedes.

"La terapia con bacteriófagos que utiliza un cóctel de múltiples aislados de fagos se ha utilizado recientemente con éxito para el tratamiento de infecciones bacterianas resistentes, incluidas las infecciones por micobacterias no tuberculosas multirresistentes junto con la terapia antibiótica tradicional. El uso generalizado de la terapia con bacteriófagos está limitado por desafíos logísticos y normativos, así como por el desarrollo de resistencia bacteriana o anticuerpos neutralizantes que pueden reducir la respuesta del huésped al bacteriófago", concluyen los autores del estudio.