Un hombre gana 30 millones de euros y se hace viral por recogerlo de una forma peculiar: "No lo saben..."

Vamos a ser sinceros, una ilusión que tenemos todos en la vida es la de que nos toque la lotería. Y no te decimos ni siquiera que sea el premio gordo, que nos encantaría, sino, aunque sea, un pellizco. ¿Te has planteado alguna vez que es lo que harías si te tocase un buen premio? Pues mira, hay mucha gente que, en realidad, no está tan contenta con haber ganado y preferirían no haber jugado nunca.

Es lo que le ha pasado a Li, un hombre de China que acaba de ganar uno de los premios gordos de la lotería de su país: unos 30 millones de euros. Una auténtica barbaridad, independientemente de si tiene que pagar impuestos o no. Y es que ha ganado tantísimo dinero porque jugó, nada más y nada menos, que cuarenta participaciones del mismo número.





Un dinero que, según él mismo, le hacía mucha falta y con el que puede solucionar gran parte de su vida, incluso le ha sobrado para darle 5 de esos millones a organizaciones benéficas. Eso sí, él no está tan contento por haber ganado el premio, porque, ni su mujer ni su hijo, tienen ni idea de que él tiene ese dinero en su cuenta bancaria, y él no sabe cómo afrontar el problema.

Tanto, que cuando fue a recoger el cheque con su premio, decidió ir disfrazado de mascota y salir por la calle de esa forma para evitar que lo conozcan y que su mujer y su hijo sepan que él es el ganador. "No lo saben, porque soy consciente de que se podrían sentir superiores a otros y que igual no querrían ni trabajar ni estudiar duramente en el futuro" explicaba a la prensa local de su país.

Un premio que terminará compartiendo con ellos, porque eran conscientes de que a él le gustaba este juego y que siempre jugaba a los mismos siete números. "No he decidido qué voy a hacer con el dinero, creo que me tomaré un tiempo para pensarlo" explicaba a la prensa.

Ojo, porque con la decisión de no contárselo a su madre, podría estar infringiendo la Ley de Matrimonios China, al no darle a su mujer "el derecho de saber".

Ganar la lotería: lo peor que pudo hacer este hombre

Se llama Anoop, es de la región de Kerala, en India, y tuvo la mayor de las suertes: le tocó el premio gordo. Para que te hagas una idea, fueron unos tres millones de dólares, aunque con lo que le retiene el Gobierno de su país, se le queda en poco más de un millón. Aunque, si por él fuese, casi hubiera sido mejor no ganar nada.

Y es que todo al principio fue idílico, la televisión y la radio local se acercaron a su casa para conocerlo, y él no paraba de sonreir y de celebrar. Pero una semana después, todo cambió, cuando sus vecinos comenzaron a acosarle obligándole a darle dinero para resolver sus propios problemas financieros.

"He tenido que cambiarme de casa. Fui y me quedé en la de un pariente, pero alguien encontró dónde estaba y fue hasta allí. Ahora he venido a mi casa porque mi hijo está enfermo y ni siquiera tengo dinero" comentaba emocionado a la prensa de su país.

Y es que cuenta que no ha podido ni siquiera salir de su casa en condiciones, después de que todos sus vecinos, incluso gente que él no conoce, se hayan acercado a donde está para exigirle dinero. "No puedo ir a ningún lago...Ojalá no hubiera ganado, el tercer premio hubiera sido mejor" explicaba triste.

Lo peor de todo, es que aún no ha recibido su dinero. Un dinero con el que ya sabe qué hacer: "lo meteré en el banco y en unos años lo utilizaré".