Un hombre escribe una reseña negativa de un bar y Twitter se incendia al conocer el motivo: "Las neuronas..."

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable. Esto queda de manifiesto en las reseñas, cada vez más populares y utilizadas por los usuarios.

Han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

El problema viene cuando hay usuarios que deciden publicar reseñas de establecimientos que no han visitado, algo sin mucho sentido, pero es más frecuente de lo que se puede pensar. Precisamente la conocida cuenta de Twitter @SoyCamamero se ha hecho eco de una de estas reseñas tan peculiares.

"Gracias por su visita"

En un principio, el título de este post no llama mucho la atención. "Gracias por su visita", comienza diciendo 'Soy Camarero'. Pero después de echar un vistazo a la captura de pantalla que acompaña el tweet, se puede empezar a entender el tono irónico del post.

Juan Carlos Gómez, que es el usuario que ha escrito en la reseña, ha puesto solo una estrella al bar en cuestión. Hasta aquí todo más o menos normal, usuarios descontentos hay en todos lados. Lo surrealista viene cuando, ni corto ni perezoso, Juan Carlos admite abiertamente en el comentario de su reseña que "no he estado, simplemente pasé por la puerta".

Gracias por su visita. pic.twitter.com/SioE71mNkk — Soy Camarero (@soycamarero) February 9, 2023

Por supuesto, ante tan curiosa reseña los comentarios y, sobre todo, las críticas han salido a montones en Twitter. Algunos se la han tomado con sorna y se preguntan la razón de la baja puntuación, si puede haber sido porque "no le gustó el barnizado de la puerta" o porque "olía mal". Otros creen que puede haber alguna razón personal o mala intención quizás, e incluso algunos sugieren que se pudiera restringir o banear la cuenta a usuarios que la usan para dejar reseñas que no reflejan del todo la realidad, como este caso. Pero en general, la gran mayoría considera que estas reseñas no tienen ningún sentido, aunque nos hacen pasar un buen rato en redes. "Las neuronas tampoco han estado, ni se las esperan", ha sido una de las respuestas más ingeniosas a esta surrealista reseña.