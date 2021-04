Historiador, tenor y parlamentario precoz, el gitano que rompe estereotipos

Alberto Ferreras

Historiador del arte, tenor, el parlamentario más joven en las Cortes de Castilla y León y el primero de raza gitana, Carlos Fernández Herrera ha roto estereotipos respecto a la visión que se tiene del pueblo romaní, al que defiende y reivindica en la celebración de su día internacional.

A sus 24 años, Fernández Herrera compatibiliza su activismo social y político con sus estudios de canto en el conservatorio, su tesis doctoral, un título en intervención social con la comunidad gitana y su escaño en el parlamento autonómico castellanoleonés como procurador del PSOE por Zamora.

Fernández Herrera ha confesado, en una entrevista con Efe, que siempre ha contado con el apoyo de su familia pese a que no hizo lo que se esperaba de él y ha sido un pionero en casi todo, al estudiar una carrera universitaria, canto y ser reivindicativo políticamente.

Aún así, conseguir sus objetivos no le ha sido fácil y hasta hace poco debió compatibilizar sus estudios o los conciertos con ir los fines de semana y en verano a trabajar al mercadillo con su familia.

En su caso, no ha llegado a sufrir "discriminación directa" por su raza, pero sí "microrracismos", empezando por el comentario de quienes le espetan "no pareces gitano" e ignoran que "no existe un patrón social ni físico: somos personas, cada uno con su diversidad".

También durante sus estudios universitarios tuvo que oír el comentario de un profesor que, hablando de las casas de indianos en Asturias, indicó que en una había una bañera de cobre y era raro que no se la hubieran llevado los gitanos.

"Levanté la mano y le dije: oiga, mire, yo estoy aquí estudiando la carrera y no voy robando bañeras de cobre, las robará usted", ha recordado.

En ese sentido, ha constatado la "lucha constante" frente a "una imagen social estereotipada" de los gitanos, que no representa la realidad y que únicamente se fija en los aspectos negativos y no en "tantas cosas buenas" que tiene ese pueblo.

Ha puesto el ejemplo del programa de televisión Gipsy Kings, que abunda en los estereotipos negativos, y ha pedido que en vez de ello los medios de comunicación saquen a gente normal como la que se gana la vida de manera lo más honrada, echando muchísimas horas en el mercadillo, "pasando frío y calor".

Fernández Herrera ha defendido además que el pueblo gitano no es más machista, más homófobo o más racista que el resto de la sociedad, y que esas actitudes frente a la diversidad cultural responden a que se pretende implantar un determinado patrón social a seguir y "todo lo que se salga de ahí genera rechazo".

Frente a ello, "el antídoto contra la discriminación y el racismo es leer", ha declarado tras abogar por la formación y el contexto universitario que "te abren la mente y te permiten pensar".

Carlos Fernández ha considerado que es cuestión de tiempo que en política y en puestos de poder haya más gitanos como lo fue la presencia de la mujer, ya que hace años era inimaginable que hubiese más ministras que ministros y "se van a ir rompiendo moldes".

Tras confesar que para él ha sido un honor ser el primer procurador gitano en las Cortes de Castilla y León y que la primera moción de censura en la comunidad autónoma llevara la firma de uno de ellos, la suya, ha resaltado también la presencia de tres gitanos en el parlamento nacional de distintos partidos políticos.

Al respecto, ha explicado que antes la política se veía como "una cosa ajena" porque no había gitanos en ella, pero con el tiempo se ha tomado conciencia de que representa a toda la ciudadanía y el pueblo gitano es, dentro de las minorías culturales y étnicas, la más grande, con entre 750.000 y un millón en España.

Se ha mostrado especialmente crítico con Vox por afirmar que la multiculturalidad es la lacra de Europa, un discurso que ha calificado de "vomitivo" y "vergonzoso" respecto a las minorías.