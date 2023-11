Hispano-palestinos alojados en un albergue en Badajoz piden hacer "vida normal" porque "no" son refugiados

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Una de las mujeres hispano-palestinas alojadas en el albergue 'El Revellín' de Badajoz desde la pasada madrugada, Salsabil Hamdan , ha pedido hacer "vida normal" en el país como "ciudadanos españoles".

Argumenta su petición con que las 60 personas que se encuentran alojadas en este albergue de la capital pacense "no son refugiados" sino "ciudadanos españoles que tienen sus derechos", ha resaltado Hamdan.

"Estamos bastante agobiados porque nosotros somos ciudadanos españoles y no venimos aquí a un albergue a estar, sino que queremos nuestros derechos como ciudadanos españoles", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

"No somos refugiados, no venimos a estar aquí a comer y a vivir, a tener un techo... No, nosotros lo que pedimos es que podamos hacer nuestra vida normal, nuestra vida laboral. Yo soy fisioterapeuta y podría encontrar algún trabajo", ha añadido.

De igual modo, Salsabil Hamdan ha reclamado también ayuda para que sus maridos puedan obtener "papeles". "Nuestros maridos no tienen residencia. Tendrían que ayudarnos en eso. Eso es lo que pedimos, que nos ayuden en los papeles de nuestros maridos, que vivamos vida normal como ciudadanos, que no venimos de refugiados, somos españoles, tenemos derechos", ha señalado.

SITUACIÓN "MUY CRÍTICA" EN GAZA

Asimismo, Salsabil Hamdan ha contado que la situación en Gaza es "muy crítica, más de lo que se saca en los medios y de lo que uno se puede imaginar".

En este sentido, esta hispano-palestina de 28 años ha lamentado que ha perdido en la guerra a algunas "amigas" y familiares como "un primo y un tío".

Así, Salsabil Hamdan ha explicado que llevan "desde el comienzo de la guerra" en contacto con el Consulado español para una "posible evacuación" y tras "35días" lograron huir del país.

En este punto, Hamdan se ha mostrado "agradecida" con el Gobierno español por "trabajar en esta evacuación" que ha sido "muy exitosa" y estamos "contentos" por ello, ha dicho.

Por otro lado, esta hispano-palestina ha asegurado que están "agobiados" porque todos los alojados en El Revellín "son ciudadanos españoles" que "no han llegado" hasta Badajoz para "estar" en un albergue, sino que tienen sus "derechos".

"Queremos nuestros derechos como ciudadanos españoles, no somos refugiados. No venimos a estar aquí a comer y a tener un techo. Nosotros lo que pedimos es hacer vida normal", ha dicho. De este modo, Hamdan ha reclamado ayuda para que su marido pueda conseguir "una residencia" y, ha añadido que tiene "un bebé que necesita guardería, pañales y leche" porque "hemos llegado sin nada", ha lamentado.

Por ello, se ha mostrado preocupada debido a la "incertidumbre" de no saber "qué va a pasar" a partir de ahora, porque "nadie" les ha dicho "cuanto tiempo van a estar en este albergue de Badajoz", ha asegurado.

Finalmente ha repetido que "es su derecho vivir como ciudadanos" españoles, y no quedarse en El Revellín, donde han llegado "de forma provisional", ha concluido Hamdan.

"GAZA ES UNA DESGRACIA"

Por su parte, otro de los hispano-palestinos alojados en el Albergue de El Revellín de Badajoz, Nafer Abu-jarad, ha asegurado que Gaza ha retrocedido "cien años". "No hay ni dos casas sin caerse, miles de personas han muerto y otras miles han resultado heridas. Es una desgracia", ha lamentado.

De este modo, en declaraciones a Europa Press Televisión, Abu-jarad ha contado que hace cuatro días fue evacuado, junto a su mujer y sus dos hijos, por el paso de Rafah, pasaron "un par de noches" en El Cairo y de allí volaron hasta Torrejón de Ardoz "en un avión militar".

En este punto, este hispano-palestino ha asegurado haber sido recibidos por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, a quienes han agradecido "el apoyo de España y la acogida de los españoles" porque en Palestina "los españoles son hermanos nuestros", ha concluido Abu-jarad.

