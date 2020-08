Un diputado del PSOE defiende al Gobierno tras las críticas de Belén Esteban

En estas últimas horas estamos viviendo la vuelta de vacaciones de muchos de nuestros famosos. Muchos de estos han aprovechado el mes de agosto para poder disfrutar del sol y de la no tregua que ha dado el coronavirus para coger fuerzas de cara a la nueva temporada. Una de las últimas en llegar a Madrid ha sido la colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban.

Como viene siendo habitual, la de vallecas se ha vuelto a ir de vacaciones a Benidorm junto a su familia y a su pareja, con quien ha compartido en las últimas horas, tras haber estado varios días sin publicar nada, imágenes de este verano tan atípico como romántico que han vivido, después de unos meses duros al ser Belén es paciente de riesgo y su pareja, conductor de ambulancias.

La indignación de Belén Esteban

Sin embargo la vuelta de vacaciones de Belén no ha sido tranquila. Cuando ha llegado a Barajas han saltado las alarmas y ha vuelto a incendiar las redes con sus polémicas declaraciones.

Las escasas medidas de seguridad en el aeropuerto de Barajas, cuya gestión es competencia del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, están siendo una de las cuestiones más criticadas desde el inicio de la desescalada. La última en sumarse ha sido las mismísima 'princesa del pueblo', que pronunciaba estas palabras al llegar a Adolfo Suárez Madrid-Barajas:

“Alucino con las medidas de seguridad de mierda del aeropuerto de Madrid. Es vergonzoso. Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada. Ni a mí ni a todo el avión que era grande que veníamos".

Un enfado que se ha traducido en una oleada de defensores y detractores en redes sociales

El momento final del discurso de Belén Esteban. Jorge Javier noqueado. pic.twitter.com/O4q2OnfoOi — Alfonso Frías (@alfonfrias) June 20, 2020

La contestación del diputado socialista

No todo han sido alagos para la 'princesa del pueblo', Rodrigo Parra, secretario general del PSOE de Rivas. Parra le ha leído la 'cartilla' a Belén Esteban con un hilo en Twitter en la cual le ha dicho todo lo que sí se controla en Barajas.

Controles en el Aeropuero de Barajas �� — Rodrigo Parra (@RodrigoParra) August 25, 2020

Lo ha hecho, además, punto a punto, lo cual ha alargado más la indignación por parte de los más defensores de Belén Esteban. En él se pueden leer comentarios como este. "TODO el mundo con mascarilla y si no reprimenda de la tripulación" o "en T4 una ÚNICA entrada desde los parking con control de seguridad en la puerta".

También te puede interesar

Carlos Herrera desvela cómo va el fichaje de Belén Esteban y apunta a un nuevo candidato: "Es amigo mío"

La tentadora oferta de Herrera a Belén Esteban tras su 'trifulca política' con Jorge Javier