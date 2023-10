La hija de un extremeño atrapado en Gaza asegura que su padre está "en una ratonera"

MÉRIDA, 19 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

María Tawfik es hija de un español atrapado en la Franja de Gaza a la espera de ser evacuado por el paso de Rafah, en la frontera con Egipto. "Ahora mismo Gaza es una ratonera", ha asegurado esta joven emeritense.

Tras diecisiete años sin ver a su familia palestina, el padre de María viajó a Gaza el pasado 4 de octubre. Una vez allí, Tawfik ha recordado que "apenas dos días después" comenzó la guerra y su progenitor no ha podido aún regresar a casa. "Llevaba mucho tiempo pensando viajar a Gaza y qué casualidad que hasido ahora y le ha tocado vivir esto", ha lamentado.

La familia paterna de María vive en el norte de Gaza donde, ha apuntado, "los bombardeos son más intensos". Por ello, el padre de Tawfik se ha desplazado a casa de otros familiares, ubicada al sur gazatí, "para acercarse a la frontera e intentar salir del país cuanto antes".

En esta línea, María ha incidido en que, a pesar de que su padre está "resguardado" en la zona sur, esta parte "también está siendoconstantemente bombardeada", por lo que su padre le ha trasladado que en Gaza "no está a salvo en ningún sitio".

En este sentido, Tawfik ha manifestado que su familia "vive pendiente" del teléfono para conocer nuevas noticias a través de "un WhatsApp": "Necesitamos que nos escriba aunque sea un mensaje a diario para saber que está vivo".

"NO ESTÁ COMIENDO Y TIENEN QUE BEBER AGUA SALADA" Esta joven extremeña ha explicado que la situación que están viviendo en Gaza "es muy triste": "Sabemos que mi padre no está comiendo, no tienen agua potable y tienen que beber agua salada que, además, está contaminada".

Incluso, ha recordado que "hace unos días" su progenitor "se acercó" a la frontera, "esperanzado" ante una posible apertura y a "tan solo unos metros" de donde se encontraba "lanzaron un cohete".Por otro lado, Tawfik ha contado que el consulado español está en contacto "constantemente" , tanto con ella como con su padre, pero "no pueden confirmarles cuándo podrá salir del país porque no hay una fecha oficial de apertura de fronteras".

Una situación "de impotencia" , ha incidido, porque desde Mérida "no saben cómo luchar ni qué hacer para traerlo de vuelta a casa" y "los ánimos están cada vez peor". Además, Tawfik ha manifestado que tiene "esperanza" en que abran las fronteras de Gaza, y los extranjeros que se encuentren en el país "puedansalir", pero ha lamentado que el resto de su familia palestina "tiene que quedarse allí" sin saber "cómo va a terminar esto".

Finalmente, esta joven extremeña ha pedido que "traigan a su padre de vuelta a casa cuanto antes, porque la situación es muy mala, y no sabe cuándo podrían atacar la zona en la que se encuentra".Así, ha reclamado que "abran la frontera de Gaza , que haya un alto el fuego, y que dejen entrar la ayuda humanitaria". María ha remarcado que también "pide ayuda para la gente palestina, que no tienen culpa de todo lo que está pasando, porque los civilesque residen en el país, no son terroristas".

