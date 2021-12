Hiba Abouk nos habla de su segundo embarazo

MADRID, 12 (CHANCE)

Muchos rostros conocidos han pasado este sábado por la alfombra roja de los Premios José María Forqué, entre ellos una persona a la que tenemos muchísimo cariño y que está pasando por un buen momento. Hablamos de Hiba Abouk, la actriz que traspasa la pantalla y que con solo observar su mirada transmite ese sentimiento tan fuerte por su profesión.

Hemos hablado con ella y lo cierto es que nos ha confesado que está viviendo un momento maravilloso por este segundo embarazo que no quiso anunciar hasta pasadas unas semanas de los primeros rumores: "Estamos muy bien, estamos bebé y mamá muy bien y nada deseando terminar este tercer trimestre con éxito".

Sobre sí tiene antojos, ha desvelado que: "No muchos, me dio hace meses por la comida asiática, pero ya se me ha pasado" y en cuanto a cómo lleva su hijo que vaya a tener un hermano, asegura que: "Muy cariñoso, me besa la barriguita, lo va entendiendo poco a poco, explicándoselo poco a poco".

Eso sí, el sexo del bebé no lo quiere decir: "No, va a ser una sorpresa para todos". La actriz está encantada por este dulce momento y nos confiesa que su pareja también: "Muy ilusionado" y también nos ha desvelado quién es el más exigente de los dos: "A papá le toca hacer el poli malo".