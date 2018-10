Hiba Abouk confiesa su último recuerdo de David Delfín en 'Viva la vida'

MADRID, 14 (CHANCE)

La actriz Hiba Abouk visitaba este sábado el plató de Viva la Vida para hablar del proyecto solidario de Save the Children para ayudar a los niños del campamento de refugiados de Zaatari en Jordania del que ella es embajadora.

Además de su lado solidario, en su paso por el programa que presenta Toñi Moreno la actriz sacó su lado más íntimo al recordar a su gran amigo David Delfín fallecido en junio del año pasado y relataba lo difícil que fue su infancia y sus complicados años desde que se escapó de casa hasta que se pudo hacer un hueco en el mundo de la interpretación.

Hiba y David Delfín tenían una gran amistad y prueba de ello es que la actriz tiene tatuada la palabra 'amor' con la tipografía del diseñador. "Le contaba mis cosas y para mí era puro amor. Hablábamos mucho del amor, el 90% de nuestras conversaciones eran de eso", explicaba durante su entrevista en el programa de Telecinco el significado de ese tatuaje y confesaba como fue el momento en el que se lo enseño a su amigo, "me tatué la palabra amor con su letra y se lo enseñé antes de irme a grabar una película a la República Dominicana por si acaso volvía y ya no estaba". Además, recordaba con alegría que se lo tatuó en una zona del cuerpo en la que sabía que a David le iba a hacer mucha gracia, "las últimas imágenes que tengo de él, era su cara que se pudo reír como pudo y los ojos encharcados. Fue muy bonito".

En su entrevista con Toñi Moreno también contó que no tuvo una infancia especialmente fácil, "al ser hija de inmigrantes crecí entre dos culturas. En mi casa había una y en el colegio había otra. Es un choque que cuando eras pequeña te cuesta averiguar", reconocía que a pesar de haberse criado en Madrid el choque cultural fue bastante fuerte pero que pudo salir adelante y llegar a ser la actriz que es hoy en día.

Sus primeros años en el mundo de la interpretación no fueron para nada fáciles para Hiba, su madre y sus hermanos no estaban de acuerdo con que se dedicase a esta profesión pero como era su sueño decidió tomar la valiente decisión de, con 18 años, escaparse de casa y trasladarse a Madrid, "Estuve durante una semana guardando mis cosas en cajas un día me acerqué a un supermercado para coger un carro para poder llevar las cajas hasta la parada de taxi y me fui a Madrid". esta huida le suspuso estar dos años sin hablarse con su familia con quienes ha recuperado el contacto y mantiene una muy buena relación.

Una vez en la gran ciudad, estuvo viviendo en un piso compartido mientras que compaginaba estudios, ensayos de teatro y trabajo. "Fue brutal, iba a estudiar, luego a teatro y luego a trabajar. Ahora me acuerdo de eso...", recordaba después de saltar a la fama por la serie de El Príncipe.

Entre risas, recordaba la anécdota de cómo consiguió el carro del supermercado para poder transportar sus pertenencias y es que aprovechó la buena relación que tenía con una de las cajeras del supermercado al que acudió para conseguirlo, "Le dije: 'te cojo el carro un momento y luego te lo traigo* Y todavía le debo el carro de la compra al Día".