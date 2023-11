Hiba Abouk confiesa que tiene ganas de enamorarse tras su polémica separación de Achraf Hakimi

MADRID, 21 (CHANCE)

El pasado 27 de marzo, un mes después de que la Fiscalía francesa abriese una investigación contra Achraf Hakimi por presunta violación a una joven en su propio domicilio, Hiba Abouk rompía su silencio y anunciaba su separación del futbolista tras cinco años de relación y dos hijos -Amín (3) y Naím (1)- en común.

Ocho meses después, la actriz ha pasado página. A pesar de que todavía no habría llegado a un acuerdo de divorcio con el marroquí -que puso todo sus bienes a nombre de su madre para que su exmujer no tuviese acceso a su multimillonario patrimonio- la protagonista de 'El Príncipe' ha tomado las riendas de su vida y tras una temporada volcada en sus pequeños y alejada del foco mediático, ha retomado su carrera interpretativa.

Su primer proyecto tras su ruptura con Achraf, la serie 'Eva & Nicole', que protagoniza al lado de Belén Rueda y que comenzaba su rodaje entre Madrid y Málaga a principios de octubre. Feliz por esta vuelta al trabajo y este regreso a España con sus hijos, Hiba -que acaba de cumplir 37 años- ha reaparecido en la entrega de los Premios Fearless Flamenco y Diseño en el Corral de la Morería y nos ha sorprendido confesando que está abierta al amor y que no descarta ilusionarse de nuevo tras su controvertida separación del futbolista.

"La vida continúa y hay que afrontarla con muchísima positividad y con muchísima serenidad. Si hay salud, todo está bien. Y no paro, no paro, estamos rodando a tope, todos los días y muy contenta, disfrutando del trabajo, de Madrid, sus eventos, sus noches y sus cosas" nos ha contado, adelantando ilusionada que en un principio sus planes pasan por quedarse ahí una larga temporada: "Me viene un proyecto detrás de otro, así que sí".

"Estoy continuando con mi vida. Ocupándome de mí, de mis niños y de mi trabajo" confiesa, revelando que a pesar de sus hijos son todavía muy pequeños, Amín ya sabe quién es su mamá porque le encanta visitarla cada tarde en el rodaje cuando sale del cole. "Viene mucho a verme rodar y poco a poco ya va entendiendo a lo que me dedico. Le encanta ese mundo y se porta súper bien en el rodaje" apunta.

Un gran momento en el que, aunque insiste en que su gran prioridad son sus niños y su trabajo, no cierra la puerta y le gustaría volver a encontrar el amor tras su separación de Achraf: "Estoy abierta todo en esta vida, por supuesto".